Iført lak, læder, masker og nitter optræder den islandske gruppe Hatari i finalen i dette års Eurovision.

Deres optræden med techno-metal-fusionsnummeret 'Hatrið mun sigra' vakte under deres semifinale tirsdag en del undren og skabte en masse debat - for hvad er meningen egentlig med deres show?

Det er der nu fundet en forklaring på.

Til DR forklarer et af gruppens medlemmer, Klemens Hannigan, at man ønsker at bekæmpe hadet og mørket - hvilket står i kontrast til gruppens sang, der oversat til dansk betyder 'Hadet vil sejre':

Et billede af Hatari fra en prøve forud for semifinalen torsdag. Foto: ABIR SULTAN Vis mere Et billede af Hatari fra en prøve forud for semifinalen torsdag. Foto: ABIR SULTAN

»Vi ser vores optræden som et portræt af den dystopiske verden, der venter os forude - en advarsel om, at hvis vi ikke finder frem til fred og fællesskab og glemmer at elske hinanden, så vil hadet sejre,« forklarer han til DR.

Islands bidrag til dette års Eurovision er blevet kaldt årets mest kontroversielle, og flere seere spærrede da også øjnene op, da gruppen trådte ind på scenen til årets første semifinale tirsdag.

Her både sang og growlede de under deres optræden, som er visuelt inspireret af BDSM, der er en samlet betegnelse for seksuelle lyster, som kredser om bondage, disciplin, underkastelse, sadisme og masochisme.

Derudover har de også vakt opsigt på en anden front, da bandet ikke har været bleg for at udtale sig om deres holdning til Israels behandling af palæstinenserne:

»Eurovision er - selvfølgelig - en smuk ting, der er baseret på ideer som fred og forening, og dette år bliver det afholdt i et land, som er skæmmet af konflikt og splittelse,« har et andet af gruppens medlemmer, Tryggvi Haraldsson, tidligere fortalt til The Guardian.

»At lade narrativet om den plyssede, fredelskende popkonkurrence forblive uudfordret i denne kontekst er ekstremt politisk, som vi ser det. Alle, som tager del i det, tager del i en politisk erklæring, uanset om de er bevidst om det eller ej,« tilføjede han.