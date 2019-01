Flere og flere unge er ifølge en ny undersøgelse klar til at melde sig til et realityprogram. 21-årige Katja er en af dem, men desværre bliver hun hele tiden afvist.

De sidste tre år har 21-årige Katja Smedegaard fra København sendt en ansøgning til TV 3 for at komme med i 'Paradise Hotel'.

Hun holdt sabbatår, har altid fulgt med i 'Paradise Hotel' og tænkte, det kunne være en sjov oplevelse at være en del af det populære realityprogram.

Til Katjas store ærgrelse lykkedes det dog aldrig.

End ikke 'tak for din ansøgning' er det blevet til, og nu har hun besluttet at stoppe med at forsøge.

»Jeg snakkede med mine veninder om, hvad man kunne skrive i en ansøgning. Man tænker, de gerne vil høre, at man er festglad og elsker drama, så det lagde jeg altid vægt på,« fortæller Katja.

»Jeg synes, det er lidt underligt, at man ikke hørte noget fra dem. Men nu synes jeg, det er for sent. Jeg er begyndt på frisøruddannelsen og tænker, jeg er blevet for gammel. Det er mest 18-årige, der er med.«

Ud over 'Paradise Hotel' har hun en enkelt gang forsøgt at komme med i TV2's realityprogram 'Landmand søger kærlighed'.

»Der fik jeg heller aldrig noget svar, men det var også mest for sjov, fordi jeg havde tabt et væddemål,« fortæller hun med et grin.

HER KAN DU SE KATJAS SENESTE ANSØGNING TIL 'PARADISE HOTEL':

Katjas seneste ansøgning til 'Paradise Hotel'. Foto: Privatfoto Vis mere Katjas seneste ansøgning til 'Paradise Hotel'. Foto: Privatfoto

Burde Katja være med i Paradise Hotel?

Ifølge en ny YouGov-undersøgelse foretaget for B.T. er Katja langtfra den eneste, der drømmer om at komme i tv.

I 2016 svarede syv procent af danskerne i aldersgruppen 18-29 år, at de godt kunne tænke sig at være med i et realityprogram. I 2019 er tallet steget til 11 procent.

Den tendens kan de godt mærke hos Nordic Entertainment Group, der blandt andet står for TV 3, der sender realityprogrammer som 'Paradise Hotel', 'Love Island' og 'Robinson Ekspeditionen'.

»Vi har som sådan aldrig haft problemer med at caste til vores programmer, men der har helt sikkert været en stigende interesse for at være med i vores store programmer som 'Paradise' og 'Robinson' de sidste par år,« fortæller programdirektør Kenneth Kristensen.

To tidligere vindere af 'Paradise Hotel'. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere To tidligere vindere af 'Paradise Hotel'. Foto: FLINDT MOGENS

Han vurderer, at den stigende interesse blandt andet skyldes et større og bredere udbud af programmer, at konkurrerende kanaler også er begyndt at omfavne genren og muligheden for selviscenesættelse.

»I disse tider, hvor sociale medier fylder en del, er det jo også et godt springbræt til at få sit navn ud,« lyder det fra Kenneth Kristensen.

Han tilføjer, at de får flest ansøgere til 'Robinson Ekspeditionen', der tiltrækker alle aldersgrupper.

»'Robinson' er blevet en institution, hvor alle kan være med. Der er det ligegyldigt, om du er ung, gammel, sort, hvid, mand, kvinde.«

Har du forsøgt at komme med i Paradise Hotel?

YouGov-undersøgelsen viser, at det først og fremmest er mænd, der kunne tænke sig at være med i et realityprogram.

Geografisk fordeler det sig meget jævnt med Sjælland som den mest reality-begejstrede landsdel.

I samme undersøgelse er danskerne blevet spurgt til deres fordomme omkring realitydeltagere. Adspurgt om de mener, realitydeltagere virker mindre intelligente end gennemsnittet, svarer 58 % 'ja', 17 % 'nej' og 18 % 'ved ikke'. De sidste syv procent svarede, at de aldrig har set et realityprogram.