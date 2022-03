'Hold kæft, vi har det godt!'

Med det positive slogan med i rygsækken vandt barndomsvennerne Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen fra Fredericia sidste år DRs populære overlevelsesprogram ‘Alene i vildmarken’.

Siden har de været landet rundt på foredragsturné og startet deres eget firma, og i næste måned venter så et nyt stort eventyr.

»Det var på en måde en drøm, der gik i opfyldelse. Havde det ikke været for ‘Alene i vildmarken’, kunne vi ikke gøre det, vi gør i dag,« fortæller drengene, da B.T. som optakt til en ny omgang ‘Alene i vildmarken’ har de ‘regerende mestre’ i telefonen.

Nicklas og Emil har altid brændt for at rejse og inspirere andre med deres positive syn på livet.

Da de i årene før ‘Alene i vildmarken’ rejste verden rundt på cykel, skrev de rundt til en masse tv-produktionsselskaber i håb om at få deres eget rejseprogram, men ingen ville hjælpe.

»Det var lidt hovedet mod muren. Der var aldrig nogen, der vendte tilbage, når vi skrev,« fortæller Nicklas.

Men sejren i ‘Alene i vildmarken’ ændrede alt.

»Det blev et gennembrud for os. Pludselig var der sindssygt mange, der ville snakke med os, og havde det ikke været for coronakrisen, der gjorde det besværligt at rejse, havde vi allerede sidste sommer været i gang med at optage et rejseprogram,« fortæller Nicklas og tilføjer:

»Vi har blandt andet også brugt sejren til at komme ud og holde en masse foredrag. Tænk at vågne hver morgen og glæde sig til at skulle ud og snakke med en masse fantastiske mennesker. Det føles næsten ikke som et arbejde.«

Siden sejren er de flyttet til Sønder Åby på Vestfyn, hvorfra de med hjælp fra en række sponsorer styrer deres virksomhed.

»Netværket efter ‘Alene i vildmarken’ er jo eksploderet, og vi har fået en masse dygtige mennesker til at hjælpe os,« fortæller Nicklas.

Emil og Nicklas er klar til nye eventyr. Foto: Privatfoto Vis mere Emil og Nicklas er klar til nye eventyr. Foto: Privatfoto

»Jeg kan godt lide alt papirnusseriet med regnskab og mailbesvarelse, mens Nicklas tager sig af kundehåndtering og sociale medier. På den måde komplementerer vi hinanden perfekt,« tilføjer Emil.

Og de har som nævnt allerede et nyt eventyr på hånden.

Den 5. april vil de nemlig i forbindelse med en række foredrag i Grønland cykle cirka 360 kilometer på den verdensberømte Arctic Cirle-rute, der går fra Grønlands næststørste by Sisimiut til bygden Kangerlussuaq.

»Det er en slags opvarmningstur til næste år, hvor vi vil være de allerførste til at dokumentere en cykelrejse tværs over Grønland, hen over Indlandsisen. En tur på knap 800 kilometer,« fortæller Nicklas.

De har ikke været i Grønland før, men da Nicklas har familie deroppe, får han tilmed mulighed for at finde tilbage til sine rødder.

»Det bliver en kæmpe oplevelse. Min familie deroppe er en gammel fangerfamilie, hvor et par af dem har krydset Indlandsisen seks gange med slædehunde, så dem får vi med som ekspeditionsledere,« fortæller han.

Turen kan man følge på deres sociale medier. De drømmer derudover fortsat om at få deres eget rejseprogram.

»Vi har så mange ideer og eventyr i støbeskeen. Vi bliver ved, til det lykkes,« slutter Nicklas.

