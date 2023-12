Drømte du også om, at blive 'glemt' alene i New York, som den populære karakter Kevin. Så skal du læse med her.

For nu har du chancen for at købe det luksuriøse hus, der var med i den populære julefilm: 'Alene Hjemme 2: Glemt i New York' fra 1992.

Det er nemlig sat til salg for den nette sum af 6,7 millioner dollar, svarende til knap 45,3 millioner danske kroner.

Det skriver Deadline.

Huset ligger placeret på 51 West 95th Street lige mellem Central Park West og Columbus Avenue eksklusive Upper West Side i bydelen Manhattan.

Til Deadline oplyser ejendomsmæglerne hos Vandenberg fra Townhouse Experts, David Guerrieri og Nicole Kats, at huset har fire soveværelser og fire et halvt badeværelse, der alle er indrettet i klassisk stil med højt til loftet og med egetræsgulve.

»Selvom filmen blev udgivet for to årtier siden, modtager husets ejere stadig breve fra børn på deres adresse. Så sent som for et par dage siden stod et tysk par og tog billeder uden for huset,« fortæller David Guerrieri.

Huset blev sat til salg for første gang i marts for 7.65 millioner dollar, men i juni faldt prisen til den nuværende salgspris.

Du kan se huset fra 'Alene Hjemme 2: Glemt i New York' lige her.