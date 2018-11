Trinny og Susannah rejste verden tynd for at give stilforvirrede kvinder en makeover. Men pludselig stoppede det.

»Jeg var partner med Susannah i 20 år. Når man bruger så meget tid sammen med nogen og arbejder med dem, så ender man med at afslutte hinandens sætninger. Vi var som siamesiske tvillinger,« fortæller den ene del af duoen, Trinny Woodall.

I podcasten ‘The Thinkergirls’ åbner hun op om tiden med Susannah Constantine og hvordan hun efter de tusindvis af programmer har realiseret sig selv.

Selvom 54-årige Trinny Woodall nød at lave de mange makeover-programmer, som blandt andet besøgte Danmark, var det også benhårdt.

Susannah Constantine og Trinny Woodall. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Susannah Constantine og Trinny Woodall. Foto: ERIC GAILLARD

»Det var udmattende. Vi arbejde fem dage om ugen, fordi vi insisterede på at være hjemme i weekenderne, medmindre vi var i Australien,« fortalte Trinny Woodall til Independent i februar og fortsatte:

»Derfor tilbragte vi vores dage ombord på fly og kunne ret beset ikke lave noget andet.«

56-årige Susannah Constantine ville gerne skrive bøger og Trinny Woodall havde sit eget makeupmærke.

Programmerne var ekstremt populære i 00’erne og affødte flere spin-offs som ‘What Not To Wear’ og ‘Trinny & Susannah Undress the Nation’.

Men seertallene faldt med årene, og de to modekvinders drømme begyndte at trække i andre retninger.

Trinny Woodall endte også med at realisere sin egen drøm og arbejde fuldtid på sit makeupmærke ‘Trinny London’, som hun stadig ejer i dag.

»Arbejdet gjorde det muligt for mig at genopdage mig selv. Jeg havde brugt så lang tid på at undertrykke en masse. Jeg er mere afslappet nu,« fortæller Trinny Woodall i podcasten.

Susannah Constantine har efter karrieren med Trinny taget stien mod reality-tv, hvor hun blandt andet har været med i den britiske udgave af ‘Vild med dans’.

De britiske makeover-værter Trinny og Susannah. Foto: Andreas Beck Vis mere De britiske makeover-værter Trinny og Susannah. Foto: Andreas Beck

Desuden lever hun af at skrive bøger, fortalte hun til The Times tidligere i november.

Duoen er dog stadig gode venner i dag, selvom de ikke længere arbejder sammen og havde forskellige opfattelser af, hvor meget energi de skulle lægge i tv-programmerne.

»Der findes positive sider ved at have et tæt samarbejde: Man har en, man kan støtte sig til,« har Trinny Woodwall fortalt til The Telegraph i oktober.

»Samtidig så bliver æren fordelt ligeligt, selvom man nogle gange gør størstedelen af arbejdet. Jeg tror, jeg var lidt mere ambitiøs end Susannah, når det kom til at opbygge et firma.«