Trods et underskud og coronakrisen er stifterne af slipsemærket An Ivy, kendt fra 'Løvens hule', fortrøstningsfulde og meget snart klar til at tage næste skridt i deres forretning.

»Vi skal i gang efter sommerferien. Selvfølgelig alt efter, hvordan corona forløber sig, men dér forventer jeg, at vi er klar til at trykke på speederen.«

Sådan forklarer den ene af stifterne bag An Ivy, Nikolaj Dylsing Olsen, til B.T.

Før vi dykker nærmere ned i drengenes næste skridt, springer vi tilbage i tiden og gør status. Halvandet år er gået, siden stifterne af slipsemærket An Ivy, Alexander Gram og Nikolaj Dylsing Olsen, var med i DR-programmet 'Løvens hule'.

Stifterne af An Ivy, Nikolaj Dylsing Olsen og Alexander Gram. Privatfoto. Vis mere Stifterne af An Ivy, Nikolaj Dylsing Olsen og Alexander Gram. Privatfoto.

Her pitchede de for første gang deres slipse-forretning. Projektet tiltalte særligt iværksætter og 'Løvens hule'-investor Jesper Buch, der købte 25 procent af virksomheden og smed 500.000 kroner i projektet.

Sidst i maj kunne An Ivy så præsentere virksomhedens første regnskab. Et regnskab, der viser en omsætning på 2,7 millioner kroner og et samlet underskud på næsten 120.000 kroner – blandt andet som følge af markedsføring, webshow og nye kontorer. Altså udgifter, der ikke er næste år, påpeger Nikolaj Dylsing Olsen.

Underskuddet er dog ikke noget, der giver anledning til at ryste på hænderne, forklarer Nikolaj Dylsing Olsen.

»2019 var et spændende år, og det er gået helt vildt stærkt. Vi femdoblede omsætningen på et år. Når man samtidig investerer og løfter omsætningen, så er det meget normalt, at bundlinjen ikke altid følger med.«

»Så der er i hvert fald ingen røde lamper, der blinker. Vi er stadig en lille virksomhed, og lige nu handler det om omsætning – ikke profit.«

Samme holdning deler Jesper Buch, der ellers har sagt, at An Ivy skal være verdens største slipse-brand.

»Det er en startup, og jeg forventede ikke et overskud første år. Og så er tallet meget, meget minimalt, så underskuddet er egentlig ligegyldigt. De skal skabe et marked, blive mere kendte, og det tager nogle år,« siger Jesper Buch, selvom ét af hans andre 'Løvens hule'-projekter, Shaping New Tomorrow, har skovlet millioner ind på få år.

»Men det er også helt exceptionelt sjældent. Det er sådan noget, man ser en eller to gange som erhvervsmand.«

Ikke desto mindre er han i løbende kontakt med drengene bag An Ivy.

»Min tid ligger i det, de har brug for. Min telefon er åben 24/7, og hvis de ringer, så hjælper jeg. Nu er de rimeligt selvkørende, så de gider sgu ikke altid høre på mig,« siger han kækt.

En udtalelse, Nikolaj Dylsing Olsen opfatter som en klar kompliment.

Jesper Buch solgte i 2020 Just Eat for 52 milliarder kroner. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jesper Buch solgte i 2020 Just Eat for 52 milliarder kroner. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er os, der skal drive forretningen. Så det er selvfølgelig rart, at han ikke føler, at der er behov for, at han skal involvere sig konstant for at holde os på rette spor.«

»Hvor meget vi snakker med Jesper, afhænger af, hvad der sker i virksomheden, og hvor vi er henne. Er vi i gang med bare at eksekvere på strategien, vi sammen har lagt, så snakker vi ikke med ham jævnligt. Men i perioder, som fx nu, hvor vi skal innovere og forny os, snakker vi rigtig meget med ham. Men det er ikke Jespers job at eksekvere på fremtidsplanerne. Det er vores.«

Og så er vi tilbage ved fremtidsplanerne. An Ivy planlægger meget snart at søge mod udlandet. Det bliver ovenikøbet med andre produkter på lageret end slips.

»På grund af corona har vi måttet kigge på vores portefølje og produkter. Vi er snart klar med kasketter, sokker og halstørklæder, og derfor tror vi også, at vi kan hente den tabte omsætning. Men det er klart, vi skal arbejde hårdt og hele tiden nytænke os.«

Efter planen starter An Ivy op i den engelske hovedstad, London, efter sommerferien. An Ivy har i det forgangne år formået at sælge slips til knap 20 lande – herunder også England.

Forventningen er da også, at skuden vender. I An Ivys regnskab fremgår det, at man efter 2020 forventer et overskud frem for underskud. Det tror Nikolaj Dylsing Olsen fortsat på, selvom de unge iværksættere har mærket coronapandemiens slag.

»Det er klart, at når folk ikke går på arbejde og stopper med store begivenheder, så går salget også ned. Vi har mærket det på omsætningen, men vi mærker også, at tingene vender. Heldigvis er der mange sommerbryllupper,« griner Nikolaj Dylsing Olsen og forklarer:

»Hvis du ikke er optimist og ikke tror på dit projekt, så bliver det svært. Vi tror på bedre tider. Det er klart, vi håber, der ikke kommer en bølge to.«