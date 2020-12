Som niårig spillede hun med i 'Jul i Valhal', men siden er hun flyttet ud i naturen for blandt andet at finde sig selv, fortæller den i dag 24-årige Clara Bahamondes.

»Jeg har godt bemærket en markant stigningen i venneanmodninger på Facebook i de seneste dage – og det giver mere mening, når nu du fortæller mig, at TV 2 Play sender 'Jul i Valhal',« siger Clara Bahamondes til B.T.

Hun var ikke selv klar over, at den 15 år gamle julekalender, hvor hun som niårig spillede rollen som lillesøster Emma, der julehygger sig igennem 'Jul i Valhal' med sin fars udlejer Ragnhild og dennes hund Snifer, bliver genudsendt på TV 2's streamingtjeneste.

Den i dag 24-årige kvinde er nemlig flyttet til Spanien.

»Og her er der ikke nogen, som kender til 'Jul i Valhal', så her bliver jeg ikke genkendt.«

Det kan måske også skyldes, at Clara Bahamondes 'bor ude i naturen', som hun siger.

»Her bruger jeg meget af min tid på primært at reconnecte med mig selv, udvikle mere bevidsthed og blive mere opmærksom på, hvad der er, og hvad der sker inde i mig selv,« siger hun.

»Men også til at arbejde med den jord, der er omkring mig – med stort fokus på at være selvforsynende og en drøm om en dag at leve i omgivelser, som er 100 procent bæredygtige.«

Clara Bahamondes. Foto: Privat Vis mere Clara Bahamondes. Foto: Privat

Drømmen deler hun med sin nuværende partner, som hun har skabt den såkaldte EcoVillage sammen med, og valget faldt på Spanien, fordi de her fandt et passende sted til at realisere projektet, fortæller Clara Bahamondes, der taler spansk, da hun blandt andet har en far, der er fra Argentina.

I 2015 udtalte Clara Bahamondes til MetroXpress, at det var sjovt, men også hårdt at spille skuespil som barn, hvor hun skulle arbejde, mens alle vennerne holdt sommerferie.

I den forbindelse fortalte hun, at hun godt kunne forestille sig at arbejde bag kameraet en dag, men at skuespillet ellers var et overstået kapitel.

Det er det dog ikke længere, siger hun.

Lukas Schwartz Torsteinsson, der spiller Jonas, Laura Østergaard Buhl, der spiller Sofie, og Clara Bahamondes, der spiller Emma. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lukas Schwartz Torsteinsson, der spiller Jonas, Laura Østergaard Buhl, der spiller Sofie, og Clara Bahamondes, der spiller Emma. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er et genåbnet kapitel,« udbryder hun.

»I de seneste to måneders tid har jeg deltaget i nogle små forestillinger, som den lille by, jeg bor tæt på, havde arrangeret. Til min store overraskelse følte jeg sådan en glæde ved at deltage. Så efter mange års afstand til skuespil er jeg total åben for det igen.«

Foruden sin rolle i 'Jul i Valhal' har Clara Bahamondes spillet med i blandt andet filmen 'Kongekabale' og serierne 'Krøniken', 'Sommer' og '2900 Happiness'.