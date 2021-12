Kan du huske tvillingepigerne Molly og Mille fra julekalenderen 'Pyrus i Alletiders Eventyr'?

De to tidligere børnestjerner, der i virkeligheden hedder Niccié og Nicolé Jølst, var kun syv år, da de i 2000 spillede med i, hvad danskerne for nylig har kåret som det nye årtusindes bedste julekalender.

I dag er de 28 år, og selvom de som voksne arbejder som henholdsvis social- og sundhedsassistent og i en guldsmed, er der én ting, de godt kunne tænke sig at prøve i forhold til at gøre comeback på tv.

Niccié og Nicolé gav forleden et interview til ugebladet Femina, og her lød det fra Niccié, at de tit har undret sig over, hvorfor de ikke har fået tilbuddet om at være med i 'Vild med dans'.

Niccié og Nicolé i 2019. Foto: Privatfoto

»Nu har de haft et homoseksuelt par med to gange. Så tænker vi, at de da også skal have tvillinger med. En dansepartner til to. Det giver da mening.«

De fortæller i samme interview, at de tidligere tit blev castet til roller, hvor de netop skulle være tvillinger, og det begrænsede udvalget af mulige roller, så derfor har de igennem tiden mest medvirket i reklamer og modeshows.

De bor i dag begge på Falster, hvor de også voksede op, og har begge mand og børn i alderen 3-6 år.

Da TV 2 for to år siden genudsendte 'Pyrus i Alletiders Eventyr', skabte det til tider søde forviklinger derhjemme, fortalte Niccié, da hun sammen med sin søster medvirkede i B.T.s podcast 'Helt væk':

Niccié og Nicolé Jølst var syv år gamle, da de blev landskendte som Mille og Molly i julekalenderen 'Pyrus i Alletiders Eventyr'. (Foto: Scanpix)

»Det er sjovt, fordi min datter på fire år minder helt vildt om mig, og tror, det er hende selv, der er i fjernsynet. Hun synes, det er helt vildt sjovt, så jeg ser det meget med hende. Men ellers er det ligesom at se sig selv i en hjemmevideo,« fortalte hun i 2019.

Om Niccié og Nicolés medvirken i 'Pyrus i Alletiders eventyr' skabte mode, vides ikke, men siden da, har der været to andre julekalendere med et hold tvillinger.

I 2013 hed TV 2s julekalender 'Tvillingerne og julemanden', hvor Marie Højgaard Andersen og Martin Barkholt spillede tvillingerne Signe og Peter. De var dog ikke søskende i virkeligheden.

I 2016 lavede DR også en julekalender med tvillinger i centrum i form af julekalenderen 'Den anden verden', hvor Fanny Bornedal og Caroline Vedel Larsen spillede tvillingesøstrene Anna og Sara.