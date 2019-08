»Han var egentlig en god politimand, han var bare meget meget uheldig.«

Ordene kommer fra Jonas Schmidt, der sammen med Lai Yde, Rasmus Bjerg og Carsten Kressner udviklede tv-serien P.I.S (Politiets Indsats Styrke) i 1999.

»Hvor John Schmidt er i dag, har vi talt meget om. Jeg tror ikke, han ville være ansat i politiet mere. Han lavede alt for mange fejl. Jeg tror, han ville have et privat vagtværn,« fortæller den nu 46-årige skuespiller Jonas Schmidt, der spillede rollen som John Schmidt.

»Vi har talt lidt om, at han måske bor i en campingvogn i Sverige et sted, fordi han er kommet til at lave en kæmpe brøler hos politiet. Jeg tror måske også, han har en hund, der hedder N.C.,« fortæller Jonas Schmidt og griner.

Jonas Schmidt er selvlært skuespiller og har lavet alt lige fra spille- og reklamefilm, lagt stemmer til tegnefilm og været inde i den råbende flodhest Dolph.

Foto: Jonas Schmidt er inde i flodhesten Dolph

Jonas Schmidt startede sin karriere på Nordisk Film i 1996, hvor han blev ansat som runner. Senere hen kom han i lære som lysmand, men da han kom til at lave en stor lysfejl under en optagelse af Lykkehjulet, fik han 'lov til' at prøve kræfter som publikumsopvarmer på selv samme program.

Det var dér, Jonas Schmidt fandt ud af, at han godt kunne lide at stå foran et publikum og være sjov.



»Jeg har altid spillet den der lidt underspillede rolle, som John Schmidt fra P.I.S også er. Jeg er ikke så god til gak og løjer,« fortæller Jonas Schmidt.

John, N.C. (Lai Yde), Bjarne (Carsten Kressner) og Sebastian (Rasmus Bjerg), der alle er karakterer i tv-udsendelsen P.I.S, er opfundet af Simon Bonde, der var vært på radioprogrammet Gramsespektrum tilbage i 90'erne. Men det var først, da Palle Strøm blev chef for den nye kanal TV 2 Zulu, at serien kom på skærmen.

Foto: Jonas Schmidt spiller politimanden John Schmidt i tv-serien P.I.S.

»Vi havde en lavet en dummy, som vi viste til Palle Strøm. Han købte først én sæson og derefter syv afsnit mere. Det var jo sådan lidt drama-komedie møder dokumentar. Noget, som man ikke rigtigt havde set på dansk tv før. Vi var lidt inspireret af Dødbringende Våben og Die Hard-filmene på det tidspunkt,« fortæller Jonas Schmidt.

Han var 25 år, da han spillede John Schmidt, og selvom serien stoppede, fortsatte Jonas Schmidt med at lave komedie. Først medvirkede han i en række Toyota-reklamer med Simon Jul, og et par år efter mødtes han med Mikael Wulff for at udvikle rollen som Dolph.

»Jeg ved faktisk ikke, hvorfor Dolph endte med at råbe. Det var ikke meningen fra starten, det var bare noget, der skete, og så virkede det ret godt. Måske var det fordi, jeg fik den store dragt på, og så kom jeg bare automatisk til at råbe, fordi jeg ikke troede, de kunne høre mig,« fortæller Jonas Schmidt.

Det er derefter blevet til et utal af mindre roller i spillefilm, børne-tv, roller i julekalendere og stemmelægning til tegnefilm. Jonas Schmidt har bl.a. lagt stemmen til 'Kokken' i tegnefilmen Ratatouille, hvor Nicolai Kaas lægger stemmen til Rotten.

Foto: Jonas Schmidt sammen med Rasmus Bjerg i julekalenderen: Jul i verdensrummet

»Jeg elsker at lave forskellige ting. Når jeg bliver lidt for rusten i skuespillet, så deltager jeg i noget teatersport, det giver enormt meget at stå foran et livepublikum,« siger Jonas Schmidt.

I øjeblikket arbejder han på en YouTube-serie til C-More med de tre youtubere Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Rasmussen.

Her spiller Jonas Schmidt en e-sportsspiller fra holdet GG Horsens. Komikeren Andreas Bo spiller træneren for youtubernes hold, 'Bad Ass'.

Privat er Jonas Schmidt gift med Unni Rydding, som han har sønnen Alfred på seks måneder med. Jonas Schmidt har derudover to store drenge på 12 og 15 år fra et tidligere forhold.

