»Pixie, din lille lort.« Hvis du har fulgt med i 'Familien fra Bryggen', genkender du frasen. En frase, som nu afdøde mor Ann brugte jævnligt, efter hun lukkede den lille firbenede ind i sit hjem.

Til sidst var Pixie så stor en lort, at Mopper måtte finde et nyt hjem til hende. Men hvordan går det den bestemte tæve i dag?

Det finder man ud af i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen'. Her er Linse nemlig taget på besøg hos Bjarne og Ella, der i 2015 overtog den lille dame.

Og her går det godt, fortæller Linse.

»Faktisk allerede da Pixie havde været hos Ella og Bjarne i 14 dage, havde hun skiftet sin adfærd rigtig meget,« fortæller Linse og fortsætter:

»Det var ikke, fordi Mopper var ond ved hende. Mopper havde bare ikke styr på hende.«

Det var netop den manglende kontrol over Pixie, der fik den konsekvens, at den lille hund måtte flytte fra Islands Brygge. Pixie er nemlig halv gravhund og halv Jack Russel-terrier - en lille hund, med en meget stor personlighed.

En personlighed, der kom galt afsted, da hun under en gåtur med Mopper bed en anden hund og dens ejer. Herefter måtte en bedrøvet Mopper skille sig af med sin firbenede ven.

Ann 'Mobber' Christiansen. Foto: Camilla Rønde

Trods uoverensstemmelser havde de to nemlig et tæt forhold. Derfor ville Linse da også ønske, at hendes mor kunne se Pixie i dag.

»Jeg må indrømme, at jeg får sådan en klump i halsen, når jeg sidder her med Pixie, for jeg ville sådan ønske, at Mopper kunne være her bare i to minutter,« siger hun i programmet.

Linse har tidligere været på besøg hos Pixies nye ejere, og det er så hyggeligt, at hun overvejer at gøre det til en årlig tradition.

»Det er bare dejligt for mig at se, at Pixie har så dejligt et liv hos nogle gode mennesker. Vi kommer igen næste år,« siger hun i programmet.