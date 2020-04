Konfettien dalede ned over scenen. Værten kunne knap være i sin egen krop af begejstring.

»Du er den mest utrolige deltager, vi nogensinde har haft,« nærmest skreg han eksalteret og omfavnede 'Hvem vil være millionær'-deltageren. »Du har lige vundet én million pund!« Men checken blev aldrig sendt.

Til næste år er det 20 år siden, at dén historie gik verden rundt og trak overskrifter. Hoste-skandalen blev den kaldt.

Nu bliver den til en tv-serie.

Men målet var det samme. Et røveri af en million pund Forfatter om sin sammenligning med 'Ocean's Eleven'

»Historien er jo næsten som ‘Ocean’s Eleven’ eller ‘Mission Impossible’, bare med et middelklassepar fra Wilshire,« som seriens forfatter, James Graham, siger til BBC.

»Men i stedet for at rapelle ned ad skyskrabere brugte de opslagsværker. Men målet var det samme. Et røveri af en million pund.«

Charles Ingram hed manden, der en septemberdag i 2001 sad i den varme stol i den engelske udgave af ‘Hvem vil være millionær’.

Allerede i de indledende 'billige' runder, så han helt ærligt noget fortabt ud.

Sidste spørgsmål. Charles Ingram svarer A, Googol. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?' Vis mere Sidste spørgsmål. Charles Ingram svarer A, Googol. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?'

Ikke mindst da han fik spørgsmålet: ‘Hvem havde i 2000 et hit med albummet ‘Born To Do It’?

Af de fire svarmuligheder kendte han ingen, erkendte han og skød på Coldplay. ‘Det er mit svar’ sagde han. Kort pause. Så ændrede han mening. ‘Jeg svarer D. Craig David’. Og hurra, det var rigtigt.

Allerede ved spørgsmålet til 4.000 pund, havde Charles Ingram ellers brugt to af sine tre livliner.

Alligevel fortsatte triumftoget studiet. Spørgsmål for spørgsmål. Nervepirrende trommehvirvler, det desperate, næsten opgivende blik, og så fanfaren. Endnu et korrekt svar.

Og svaret er..... rigtigt. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?' Vis mere Og svaret er..... rigtigt. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?'

I kontrolrummet var underholdningsprogrammets rutinerede producere dog begyndt at undre sig over flere ting, som de bed mærke i på de mange skærme.

Et kamera havde fokus på Charles Ingrams kone Diana, som sad blandt publikum. Et andet var zoomet ind på de næste deltagere, der sad i venteposition. Noget var mærkeligt.

Ifølge Independent vakte et mønster i kommende deltager Tecwen Whittocks mistanke. For hver gang Charles Ingram var på det forkerte spor, pudsede Whittock næse. Når svaret var korrekt, hostede han.

Flere gange undervejs i showet var han dog helt stille. I stedet fik Diana Ingram pludselig problemer med såvel næse som hals. Og hendes mand svarede rigtigt. Igen.

Charles Ingram bryder nærmest sammen af lykke, da han får at vide, at han har vundet millionen. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?' Vis mere Charles Ingram bryder nærmest sammen af lykke, da han får at vide, at han har vundet millionen. Foto: ITV/Grab fra 'Hvem vil være millionær?'

Og til sidst havde han altså vundet én million engelske pund.

Men selvom Englands svar på Hans Pilgaard, Chris Tarrant, var helt oppe i det røde felt af begejstring, blev pengekassen altså smækket i af produktionsselskabet, som insisterede på at komme til bunds i sagen.

Hvilket de kom ved den retssag, der fandt sted i 2003. Sigtelsen lød, at Charles Ingram, hans kone Diana og Tecwen Whittock havde rottet sig sammen med henblik på at snyde sig til den helt store gevinst.

Selv om alle tre erklærede deres uskyld, blev de kendt skyldige.

Han blev fremstillet i pressen som en idiot Forfatter om Charles Ingram

Den kommende miniserie fortæller historien om, hvordan og ikke mindst hvorfor de tre snød sig til tops.

Men det er ifølge seriens forfatter James Graham kun den ene halvdel af historien i hans tv-serie. For hvad nu, hvis de rent faktisk var uskyldige?

»Han blev fremstillet i pressen som en idiot, som en, der umuligt kunne kende svarene på de spørgsmål,« siger han til BBC og fortsætter:

»Men Charles Ingram havde faktisk en grad i ingeniørvidenskab, havde søgt om medlemskab i Mensa og var blevet optaget,« understreger forfatteren.