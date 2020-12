Der var bogstaveligt talt fissehår på menuen, da TV 2 første gang sendte 'Juleønsket' i 2015.

Det fremgik nemlig af en tavle i den nedlagte grillbar 'Færgegrillen', hvor hovedpersonen Rafi bor, at man kunne få 'fissehår' til den nette sum af 12 kroner, ligesom sætningen 'Skyd mig' også figurerede på skiltet sammen med 'stiv' og 'pis'.

Man kommer dog til at kigge langt efter de upassende ord, når det pågældende afsnit bliver genudsendt søndag aften, fortæller TV 2's fiktionschef, Katrine Vogelsang.

»Vi har valgt at sløre det, fordi det selvfølgelig ikke hører hjemme i en familiejulekalender.«

Sådan så det ud, da 'Juleønsket' blev sendt i 2015. Vis mere Sådan så det ud, da 'Juleønsket' blev sendt i 2015.

Da skiltet første gang blev spottet af en vaks seer i 2015 og efterfølgende gik viralt, sendte TV 2 aben videre til Cosmo Film, der har produceret julekalenderen. Her udtalte producent Thomas Hostrup-Larsen:

»Under en pause i optagelserne på Færgegrillen har nogle fra filmholdet moret sig med at skrive diverse upassende ord på pristavlen, der kan ses i baggrunden i nogle af billederne. Det er blevet forsøgt redigeret til andre ord, men det er desværre ikke lykkedes helt, og det beklager vi.«

Man havde i efterredigeringen forsøgt at flytte lidt på bogstaverne, så man skulle være ualmindelig vaks for at registrere de frække ord – men det var seerne altså også. Derfor måtte man efterfølgende ændre yderligere på skiltet, så der i de kommende afsnit nærmere står 'fiske h r'.

Og denne yderligere redigering har man nu også foretaget i afsnit seks, som derfor burde være helt og aldeles familievenlig, når det igen bringes søndag aften.

Sådan så det ud, da 'Juleønsket' blev sendt i 2015. Vis mere Sådan så det ud, da 'Juleønsket' blev sendt i 2015.

Hos TV 2 lyder det, at man naturligvis går ind og retter på en genudsendelse, når der er tale om en klokkeklar fejl. Til gengæld ændrer man ikke i julekalenderen, hvis seerne bliver stødt over noget, som ikke var et problem, da den blev sendt første gang.

Det så man blandt andet i 2014, da et 17 år gammelt afsnit af Pyrus-kalenderen 'Alletiders julemand' pludselig fik folk på barrikaderne, da en gruppe dansere klædt ud som flødeboller var malet sorte i ansigtet, hvilket viste 'en racistisk karikatur af sorte mennesker', lød det i en klage til TV 2's seerredaktør.

»I det konkrete tilfælde, mener jeg, at konteksten meget tydeligt er ufarlig, hyggelig og sjov. Det er for mig tydeligt, at Pyrus ikke er ude på at støde nogen, men jeg anerkender, at sprog og billedvalget ikke passer med vores samtid,« lød det i den forbindese fra Katrine Vogelsang.

Se flødebollerne danse 2,30 minutter inde i videoen:

Mange seere ville formentlig også få pebernødderne galt i halsen ved et gensyn med 'Brødrene Mortensens jul', der blandt andet har et afsnit, der hedder 'Nissebøger og negerboller', ligesom der i et andet afsnit refereres til karakteren Birthes far, der er en 'svensk negerhøvding', der spiller 'negerjazz', men er hvid, fordi 'svenske negre er hvide'.

Det er dog ikke derfor, at julekalenderen fra 1998 aldrig er blevet genudsendt, fortæller fiktionschef Katrine Vogelsang.

»Helt generelt forholder vi os sådan, at serierne er et billede på deres samtid, og derfor går vi ikke ind og retter, fordi tiden har ændret sig. Hvis de ikke var politisk ukorrekte, da vi sendte dem, så antager vi dem som et tidsbillede,« siger Katrine Vogelsang.

Vær med i B.T.s julekalender. Svar på dagens spørgsmål og vind præmier hver dag. Tilmeld dig her!