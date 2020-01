Forestil dig følgende: Du er 12 år. Du sidder i din folkeskoleklasse med alle dine klassekammerater, og på fjernsynet kører en film, hvor Casper Christensen og Frank Hvam laver sjov med din lille tissemand.

Lyder det som lidt af et mareridt? I 2010 var det virkelighed for Marcuz Jess Petersen, efter at han foran 600 jævnaldrende havde scoret rollen som Frank Hvams nevø Bo i den første og meget succesfulde ’Klovn’-film, ’Klovn The Movie’.

For at forberede hans klassekammerater – og deres forældre – på, hvad det var for grænseoverskridende scener, Marcuz medvirkede i, havde man arrangeret en privatvisning før filmens premiere.

’Klovn The Movie’ er som bekendt ikke for sarte sjæle, og man kunne frygte, at den grænseoverskridende film ville gøre Marcuz til skolens største mobbeoffer, men det skete heldigvis aldrig.

Frank Hvam og Marcuz som Bo i 'Klovn The Movie'.

»Ja, det var jo oplagt, men alle var helt cool omkring det. Jeg blev ikke drillet overhovedet. De syntes bare, det var spændende, at jeg var med i en film,« husker Marcuz Jess Petersen i dag tilbage med et smil.

Filmholdet forberedte den unge fyr på, at der højst sandsynligt ville komme fokus på scenerne, hvor han skulle være nøgen.

Han griner i dag over, hvor mange gange han er blevet spurgt, om det rent faktisk er hans egen tissemand, man ser i filmen.

»Det er det ikke, vil jeg gerne understrege igen! På dvd’en til ekstramaterialet gjorde vi også meget ud af, at vise, at den er falsk. At den var lavet af latex. Overvej også lige, om Casper og Frank rent faktisk ville filme en 12-årigs rigtige tissemand,« forklarer Marcuz Jess Petersen.

Det særlige forhold til Underberg I ’Klovn The Movie’ spiller den tyske urtebitter Underberg en stor rolle, hvilket gør, at Marcuz i dag har et særligt forhold til de små grønne flasker. »Hver gang jeg har fødselsdag, får jeg Underberg af mine venner. For to år siden havde vi en camp på Roskilde festival, der hed ’Camp Bo’, hvor vi startede hver dag med at drikke en Underberg. Jeg kørte også en Underberg-julekalender i december.« Han understreger med et smil, at han hverken er afhængig eller sponsoreret. »Det er bare lidt blevet min ting. Jeg har også Underberg-bilen med anhænger og mit navn på nummerpladen.«

Den første tid, efter ’Klovn The Movie’ kom ud, husker Marcuz som voldsom.

Han kommer fra en lille landsby på Sjælland ud af en kernefamilie, hvor ingen er vant til at stå i rampelyset. Pludselig kunne han ikke gå i fred på gaden.

»Jeg husker særligt en tur i Ikea, hvor det føltes, som om alle ville have et billede. Jeg forstod det slet ikke. Det gør jeg egentlig stadig ikke, hvis folk stopper mig. Jeg er jo bare Marcuz.«

Han fik også en Zulu Awards for sin præstation som Bo. Den yngste modtager nogensinde på det tidspunkt.

Marcuz da han vandt sin Zulu Award i 2011.

»Det var endnu en vanvittig oplevelse. Alle kendte var der. Jeg var eneste barn til efterfesten, og alle ville sige tillykke til mig. Det er meget surrealistisk at tænke tilbage på.«

Da ’Klovn’-hysteriet havde lagt sig, begyndte Marcuz i gymnasiet i Frederikssund, hvorfra han blev student i 2017.

Sideløbende har han holdt kontakten til filmbranchen ved lige - blandt andet ved at medvirke i film som ’Team Albert’, ’Detektiverne’ og ’Antboy’.

»Jeg var faktisk til casting til hovedrollen som Antboy, men da de havde planlagt en trilogi, ville jeg være for gammel, når de lavede den sidste,« forklarer han.

Marcuz spillede i 2018 med i filmen 'Team Albert'.

Marcuz er i dag 21 år og drømmer om at gøre skuespillet til sin levevej. I slutningen af januar søger han blandt andet for tredje gang ind på Den Danske Scenekunstskole.

Han har også en lille rolle i den kommende tredje ’Klovn’-film, der har premiere den 30. januar.

Han ved dog ikke, hvor meget han er med, så lige nu er Marcuz Jess Petersen lige så spændt som alle andre på at se det endelige resultat.

»Det er stort bare at være med. ’Klovn’ gjorde, at jeg helt sikkert vil gå efter at blive skuespiller, og det er fedt stadig at være en karakter i universet.«

Ikke bange for at have toppet ’Klovn The Movie’ solgte i 2010 over 850.000 biografbilletter. Marcus er ikke bange for, at hans filmkarriere toppede, da han var 12 år. »Jeg ser mere filmen som et springbræt. Mange vidste pludselig, hvem jeg var, og efter ’Klovn’ der var det helt sikkert, at jeg vil gå efter at blive skuespiller.«