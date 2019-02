Husker du Bimse? Da B.T. skriver til Lucas Hansen for at høre, hvordan han har det her tre år efter, han blev slået ihjel i den bedste sendetid, opholder han sig på Cuba.

»Jeg er i Miami om et par dage, kan vi tales ved der,« svarer han kort.

Den 39-årige skuespiller fik i 2016 sit folkelige gennembrud som karakteren Bimse i DR’s krimiserie ’Bedrag’.

Serien kører for tiden på tredje sæson, men da Bimse døde i slutningen af sæson to, er Lucas Hansen ikke længere en del af danskernes faste søndagsrutine.

Lucas Hansen som Bimse i 'Bedrag'. Foto: DR/Christian Geisnæs

Hvad blev der af Bimse? Lucas Hansen medvirkede året efter i Vild med dans, men derefter har vi ikke hørt fra ham.

Han når at rejse fra Miami videre til London og hjem til København, før der endelig er telefonisk kontakt.

»Jeg var til casting i London på en hovedrolle i en gyserfilm til en af streamingtjenesterne. Jeg har desværre skrevet under på, at jeg ikke må sige mere om det lige nu,« fortæller han.

»Cuba og Miama var 'bare' ferie,« tilføjer han med et grin.

Lucas Hansen. Foto: Pressefoto

Bliver stadig genkendt som Bimse

Siden vi tog afsked med Lucas Hansen, først i ’Bedrag’ og siden ’Vild med dans’, har han rejst rundt i verden og fortsat sin jagt på filmroller i udlandet.

»Jeg vil ligeså gerne lave ting herhjemme, men der er af en eller anden grund flest castings til mig på engelsk,« forklarer han.

Han har det fint med, at Bimse skulle dø i ’Bedrag’. I næstsidste afsnit fik Bimse-karakteren til seernes store chok en skruetrækker boret i ind i brystet af seriens iskolde hovedskurk, den svenske lejemorder ’P’.

Lucas Hansen fortæller, at man dengang ikke vidste, om der skulle laves en tredje sæson, så han synes, Bimse fik en flot afsked.

»Det er sjovt. Jeg bliver stadig stoppet af folk på gaden, der fortæller mig, at de savner Bimse. Jeg var helt klart ærgerlig over at skulle slutte arbejdet med hele holdet, men vi kan jo se, at meget har ændret sig i tredje sæson med mange nye karakterer, så Bimse fik en flot afslutning.«

Ærgelig Vild med dans-oplevelse

Hans efterfølgende deltagelse i ’Vild med dans’ husker han dog ikke som en god oplevelse.

Han havde glædet sig til at være med og blive god til at danse, men røg så allerede ud i program tre.

»Det var ikke en særlig fed oplevelse,« fortæller Lucas Hansen.

Lucas Hansen med sin Vild med dans-partner Sofie Kruuse i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg følte, jeg gik på kompromis med mig selv i forhold til, hvem jeg er som person.«

Producerne ville have ham til at være som Bimse og spille på sit nordjyske ophav. Han følte sig tit overladt til sig selv, når der var noget, han var nervøs over, og så kæmpede han samtidig med smerter i ryggen efter en operation.

»Jeg skulle have været mere ærlig over for mig selv, så det har helt klart været en lærestreg, og jeg tror ikke, jeg vil sige ja til sådan noget underholdnings-tv igen,« fortæller han.

Og så skiftede han spor.

Lucas Hansen i Amazonjunglen. Foto: Privatfoto

Eventyr i Amazonjunglen

Efter 'Vild med dans' rejste Lucas Hansen til Sydamerika og til Peru for at genopleve et gammelt eventyr i Amazonjunglen.

»Jeg boede hos en stamme og drak plantemedicin. Det havde jeg prøvet før, og det havde været en fantastisk oplevelse, så det ville jeg gerne igen. Mediemæssigt var ’Vild med dans’ jo også det vildeste, jeg har prøvet, så jeg havde brug for en pause.«

Og her er vi så fremme ved Lucas Hansens aktuelle jagt på nye eventyr.

Efter opholdet i Sydamerika strøg han direkte til London, hvor han scorede en rolle i den kommende Netflix-film ’The King’ baseret på Shakespeares værk om Henrik den fjerde med blandt andre Brad Pitt som producer.

»Det var en kæmpe produktion. Vi optog på et slot i England, og selvom min rolle ikke er så stor, spillede jeg blandt andet sammen med Timothée Chalamet (ung, hypet Hollywood-stjerne, red),« fortæller han om filmen, der forventes at få premiere til august.

'Game of Thrones'-casting

Han bor i dag i København, men har fortsat en agent i London, der arbejder på at få ham ud i verden. Nogle gange er der bid, andre gange er der ikke.

For eksempel dengang han var til casting på verdens største tv-serie.

»For mange år siden var jeg til casting på ’Game of Thrones’,« fortæller Lucas Hansen pludselig overraskende.

»Det var til rollen som ham, der torturerer folk med sine hunde (Ramsay Bolton, red.). Jeg tror, rollen blev skrevet større til ham, der endte med at få rollen. Det sker tit. Men det havde da været sjovt at være med.«

Lucas Hansen jagter videre. Udover ’The King’ kan man senere på året opleve ham i den engelske independent-film ’D is for Detroit’.