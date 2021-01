Da Allan Petersen som 49-årig fik et ildebefindende og var på besøg hos sin læge, fik han en meget klar besked.

»Lægen sagde, at jeg ikke skulle regne med at blive ret meget ældre, hvis ikke der skete noget med min vægt,« siger han.

Den barske besked blev startskuddet til:

Et nyt liv.

Et ophold på Ubberup Højskole.

Livet som én af dem, man genkender fra tv.

Allan Petersen er en af de fem overvægtige danskere, som TV 2 i en årrække fulgte i programmerne ‘Livet er fedt’.

Gensyn med vennerne fra 'Livet er fedt – 20 år efter'. Det er fra venstre Ole Kolster fra TV 2, Line Lauersen, Marianne Klüver, Merethe Kasten og Allan Petersen. Foto: TV2 Vis mere Gensyn med vennerne fra 'Livet er fedt – 20 år efter'. Det er fra venstre Ole Kolster fra TV 2, Line Lauersen, Marianne Klüver, Merethe Kasten og Allan Petersen. Foto: TV2

Det er tyve år, siden seerne første gang mødte Merethe Kasten, Allan Petersen, Line Laursen, Marianne Klüver og Susanne Månsson.

I programmet ‘Livet er fedt – 20 år efter’ vender TV 2 tilbage til Allan og de andre for at følge op på, hvordan det siden er gået dem.

Susanne Månsson døde i 2003, men for Allan Petersen bragte det minder frem at se de tre andre højskolevenner igen. For det 16 uger lange ophold på Ubberup Højskole blev et vendepunkt i hans liv.

»Ubberup gav mig et nyt liv. Det var et pitstop, hvor jeg var inde og få skiftet dæk og få et andet syn på tilværelsen. Det vil jeg aldrig glemme,« siger han.

Efter en gastrisk bypassoperation tabte Allan Petersen sig 40 kilo. Siden har hans vægt været nogenlunde stabil. Foto: Privatfoto Vis mere Efter en gastrisk bypassoperation tabte Allan Petersen sig 40 kilo. Siden har hans vægt været nogenlunde stabil. Foto: Privatfoto

Allan Petersen var hårdt ramt, da han første gang blev vist rundt på skolen. Hans første kone var død et par år forinden, og overvægten var blevet så stor, at han var bange for selv at lide samme skæbne.

»Jeg glemmer aldrig det sorte hul, jeg var i. Da jeg begyndte på Ubberup, skulle folk bare sige bøh, så krøb jeg i musehul,« siger han.

Men han husker også følelsen af at møde et fællesskab, som han passede ind i.

»Da jeg blev vist rundt, sagde en fisker fra Vestjylland: »Goddag min bette ven, skal du starte her.« Jeg vejede 162 kilo … han var kæmpestor.«

Allan Petersen vejede 162 kilo, da han begyndte på Ubberup Højskole. Foto TV 2 Vis mere Allan Petersen vejede 162 kilo, da han begyndte på Ubberup Højskole. Foto TV 2

For Allan Petersen var målet med opholdet at få selvtillid, så han kunne komme i gang med at tabe sig. På skolen var han en ud af 8-10 mænd. Resten af holdet var kvinder.

En af dem var Nancy, der var i gang med sit andet ophold, da Allan Petersen tjekkede ind. De fandt hurtigt hinanden.

»Det gav mig livsmodet tilbage. Vi blev forlovet på min 50-årsfødselsdag og har lige fejret kobberbryllup. Jeg var utrolig heldig at møde Nancy.«

Under de 16 ugers ophold tabte de sig begge. Allan Petersen tabte hele 16 kilo, men som han siger:

»Jeg havde troet, det skulle være mere.«

Da de kom hjem, blev det svært at holde fast i de nye vaner. Det var ikke, fordi de ikke gerne ville; faktisk sagde både Nancy og Allan Petersen deres lejligheder op og flyttede til Tømmerup tæt på højskolen i forsøget på at holde fast i de nye takter.

»Vi ville begynde på en frisk og komme væk fra de vante omgivelser. Jeg fik fritidsjob på Tømmerup fri- og efterskole som pædagogmedhjælper og var glad for det,« husker han.

Men en diskusprolaps i nakken satte ham tilbage, og parret flyttede tilbage til Gladsaxe, hvor Allan Petersen arbejdede som rådhusbetjent, indtil han gik på pension for fire år siden.

'Livet er fedt' Fra 2001 til 2004 blev der lavet i alt 29 afsnit af 'Livet er fedt'.

Omkring en million danskere fulgte deltagernes kamp mod kiloene.

I 2008 sendte TV 2 et enkelt program med titlen 'Livet er stadig fedt'.

2006-2008 fulgte en spin off-serie i otte afsnit, 'Merethes mave', som fulgte Merethe Kastens gastriske bypassoperation.

'Livet er fedt – 20 år efter' har premiere mandag 11. januar klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Gense de første 'Livet er fedt'-programmer søndag den 10. og 17. januar klokken 12.20 på TV 2.

Både Nancy og Allan Petersen blev ved med at kæmpe med de overflødige kilo. Indtil først han valgte at få en gastrisk bypassoperation i december 2008. En måned senere fulgte Nancy efter.

»Jeg var egentlig imod sådan en operation, men hvis det var dét, der skulle til, måtte det være sådan,« siger Allan Petersen.

Det viste sig for dem at være vejen til at knække overvægten. Efter operationen:

Tabte Allan sig 40 kilo. Han overvandt sin sukkersyge og kom af med sin søvnapnø.

Nancys vægt endte på 58 kilo. Hun fik mere velvære. Større selvsikkerhed og kan i dag passe en størrelse 38 eller 36 i tøj.

Nancy Petersen vejede 116 kilo, da hun tjekkede ind på Ubberup Højskole. Efter en gastrisk bypassoperation i 2009 har hun tabt halvdelen af sin egen vægt. Foto: Privatfoto Vis mere Nancy Petersen vejede 116 kilo, da hun tjekkede ind på Ubberup Højskole. Efter en gastrisk bypassoperation i 2009 har hun tabt halvdelen af sin egen vægt. Foto: Privatfoto

Siden har begge været i stand til at holde vægten nogenlunde stabil.

Allan Petersen er i dag gået på pension, men vikarierer stadig som rådhusbetjent. For fem måneder siden fik han en ny hofte og er i gang med genoptræningen.

»Men det skal nok gå, jeg er fuld af fortrøstning.«

Det, der tager det meste af hans tid, er jobbet som holdleder i fodboldklubben AB i Gladsaxe.

»Det holder jeg fast i. For det er vigtigt at kunne bruges til noget.«

I marts måned fylder Allan Petersen 70 år. Livet er ikke bare fedt, det er også blevet væsentligt længere og bedre, end hans læge forudsagde – for 20 år siden.

Selvom det var operationen, der betød, at både han og Nancy endelig tabte sig, er Allan Petersen sikker på, at det var opholdet på Ubberup Højskole, der reddede ham.

»På Ubberup lærte jeg at acceptere mig selv. Jeg opdagede, at man kan være et udmærket menneske, selvom man er fed.«