Flora Ofelia Hofmann Lindahl vandt som niårig børnenes Melodi Grand Prix tilbage i 2015 med sangen 'Du du du'. Nu er hun 15 og har scoret en af de bærende roller i DR's nye dramaserie 'Ulven kommer'.

»Jeg stod i Eiffeltårnet i Paris, da jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg havde fået rollen,« fortæller Flora Ofelia glad, da B.T. møder den nyslåede DR-stjerne til et pressemøde for den nye serie, hvor hun spiller en ung pige, der beskylder sin stedfar for at være voldelig.

Hun var som nævnt blot ni år gammel, da hun i Gigantium i Aalborg vandt MGP. En oplevelse, hun stadig mindes med glæde og mener udviklede hende så meget, at hun i dag overhovedet tør stå frem i rampelyset.

»Jeg var meget genert, da jeg var lille, og ville før MGP aldrig have turdet stille mig frem og spille skuespil. Jeg kan huske, at da jeg var med i MGP, tænkte jeg flere gange, 'hvad er det, jeg har sagt ja til',« fortæller hun med et smil.

Flora Ofelia Hofmann Lindahl under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020.

Det var imidlertid hendes storesøster, der inspirerede hende til at forsøge sig som skuespiller. Hendes søster går til daglig i gymnasiet, men er for tiden blandt andet med i den nye Thomas Vinterberg-film 'Druk', hvor hun spiller en af Mads Mikkelsens gymnasieelever.

»Min søster har altid brændt for skuespillet, hvor jeg mere var bange og sky.«

Efter sin sejr i MGP brugte Flora Ofelia i første omgang to år på at turnere med sin vindersang, som hun i dag har et lidt anstrengt forhold til.

»Jeg har fået lidt pip af den sang og har ikke hørt den, siden jeg stoppede med at turnere. Jeg var ude og synge den i hver weekend i to år, så den sad godt fast til sidst.«

Søren Rasted, Sofie Linde og Joakim Ingversen var værter, da Flora Ofelia i 2015 vandt MGP.

'Ulven kommer' er dog ikke Flora Ofelias debut som skuespiller.

Da hun vandt MGP, fik hun nemlig tilbudt en rolle i fantasyfilmen 'Landet af glas', hvor hun spillede en af de bærende børneroller.

»Det var rart, da vi lavede 'Ulven kommer', at jeg havde lidt erfaring fra den anden produktion,« fortæller Flora Ofelia.

Og nu er hun altså med i 'Ulven kommer', der kan ses på DR1 fra 11. oktober. Hun kan af gode grunde ikke afsløre meget af handlingen, men løfter en lille flig af, hvordan det også kan være hårdt arbejde at lave tv.

Flora Ofelia i 'Ulven kommer'.

I første afsnit har Flora Ofelias karakter skrevet en dansk stil, hvor hun afslører, at hendes stedfar er voldelig. Fordi det var vigtigt for instruktøren, at det var Flora Ofelias egen håndskrift, kom hun på overarbejde.

»Det er jo ikke mig, der har fundet på, hvad der skulle stå, men det skulle være min håndskrift, så jeg skulle skrive syv sider stil tre gange, da de skulle bruge forskellige udgaver,« griner hun.

Selv om hun stadig kun går i 9. klasse, har hun lagt en plan for sin fremtid i filmbranchen, som hun er blevet bidt af.

»Jeg tænker, at jeg skal i gymnasiet til næste år, og bagefter vil jeg så søge ind på enten skuespillerskolen eller Den Danske Filmskole. Jeg skriver også selv, så jeg kunne måske også godt tænke mig at blive manuskriptforfatter. Jeg kunne uanset hvad godt tænke mig at fortsætte i den her verden.«

Flora Ofelia har da også allerede gang i sit næste filmprojekt. For tiden er hun i gang med at indspille en periodefilm, der foregår i 1800-tallet, hvor hun har fået hovedrollen. Mere kan hun ikke afsløre, fortæller hun.

»Jeg synger også stadig lidt, men lige nu er mit fokus på skuespil,« slutter hun.