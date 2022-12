Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De danske seere vil møde et velkendt ansigt, når den nye sæson af 'Bachelorette' løber over skærmen.

Den tidligere deltager Mette Sommer er nemlig kvinde nummer to, der skal møde 18 mænd i den nye sæson til sommer.

Det har TV 2 netop offentliggjort.

Mette Sommer er 33 år, og måtte i anden sæson af 'Bachelor' på TV 2 erkende, at hun ikke fik den sidste rose af Kasper Skak. Men det har ikke fået hende til at opgive sin søgen efter kærligheden.

»Jeg var med i ’Bachelor’ sidste sæson, og det var en megafed oplevelse. Nu er jeg med igen, og jeg tror, kærligheden venter på mig i Mexico. Jeg glæder mig til en masse uforglemmelige, romantiske og vilde dates,« fortæller Mette, som håber at møde den mand hun skal dele sin fremtid med.

»Jeg leder efter en eventyrlysten mand med humor. Han må gerne være med på et aktivt liv med rejser, sport og generel smag for livet. Han må gerne være passioneret omkring en ting, og så må han godt vide, hvad han vil med sit liv,« siger hun.

Mette er uddannet socialpædagog og så er hun et familiemenneske. Fritiden bruger hun sammen med blandt andet sine veninder, og så er hun meget aktiv og elsker at opleve nye ting.

De kommende singlemænd kan også forvente, at Mette spiser chilimayo på næsten alt, har spillet fodbold i 1. division og så bruger hun hellere sin opsparing på rejser, fremfor et køb af en lejlighed, fortæller TV 2.

Lær Mette Sommer bedre at kende i videoen over artiklen.

Den første 'Bachelorette' blev offentliggjort fredag, og hende kan du læse mere om her.

De 18 singlemænd er endnu ikke fundet, men er du åben for at finde kærligheden i Mexico, og er du frisk på at rejse væk i fire-fem uger i begyndelsen af det nye år, kan du tilmelde til programmet her.