En model har vakt lykke over internettet ved ihærdigt at dukke op på utallige billeder med kendisser fra Golden Globe.

Modellen, som er blevet kendt under navnet Fiji Water Girl, var med til Golden Globe-prisuddelingen for at reklamere for det amerikanske vandfirma Fiji Water.

Her kunne hun ses stå bag en masse forskellige af de mest kendte skuespillere fra Hollywood.

Det skete ved den 76. udgave af Golden Globe-prisuddelingen.

who is she & why doesn’t she have a billboard on sunset?? https://t.co/HWGNk1aFSr — tyler oakley (@tyleroakley) 7. januar 2019

Til at starte med var der mange gisninger om, hvem den smukke kvinde i den blå kjole var, men hendes navn er nu blevet afsløret.

Det er nemlig en kvinde ved navn Kelleth Cuthbert, som holder vandflasker bag ved alle VIP-menneskerne fra Golden Globe.

Det skriver mediet Cnet.

Hun er gået hen og er blevet lidt af en internetkendis natten over og er dukket op i adskillige sociale medie-opslag, tweets og Instagram-historier.

I am literally going to photoshop the Fiji Water girl into every picture I take from now on #GoldenGlobes #Fijiwatergirl pic.twitter.com/QaNaFGB2TJ — Paul Maddock (@Lgbt_lawyer) 7. januar 2019

Nu har folk på internettet lavet hende til en meme, som dukker op diverse steder. Det skriver C-net.

Selv kan Cuthbert bringe et billede på sin Instagramprofil, hvor hun er hovedrolleindehaveren.

Sammen med hendes eget billede skriver hun teksten 'Ikke en dårlig måde at bruge en søndag.'

Nogle af de kendte, som vandbæreren er fotograferet bag, tæller blandt andre Jim Carrey, Dakota Fanning og Richard Madden.

FYI: I have already written 200 pages of the Fiji Water girl's inner monologue tonight pic.twitter.com/2VvMGRJPW4 — Jarett Wieselman (@JarettSays) 6. januar 2019