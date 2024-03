Da hun holdt sin takketale, græd hendes mednominerede med hende.

For da Da'Vine Joy Randolph takkede for sin Oscar som 'Bedste kvindelige birolle', lod hun os alle sammen vide, at hun engang tvivlede på, at en stor, sort kvinde som hende selv kunne stå lige der, hvor hun nu gjorde.

»Nu har jeg fundet ud af, at jeg bare skal være mig selv. Og jeg takker jer for at se mig,« lød det brutalt ærligt ud gennem tårerne.

Kjoledesigner Jesper Høvring peger også på Da'Vine Joy Randolph som én, der virkelig formåede at skille sig ud til søndag nats Oscar-show.

Den amerikanske skuespiller Da'Vine Joy Randolph poserer i sin lyseblå Louis Vuitton-kjole med sin nyvundne Oscar-statuette for Bedste kvindelige birolle i 'The Holdovers' efter nattens prisuddeling. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den amerikanske skuespiller Da'Vine Joy Randolph poserer i sin lyseblå Louis Vuitton-kjole med sin nyvundne Oscar-statuette for Bedste kvindelige birolle i 'The Holdovers' efter nattens prisuddeling. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

»Hun har haft en helt vild award season, og det skal jo helst kulminere til Oscars, og det gjorde det bestemt,« mener kjoledesigneren.

»Hun var så flot i sin helt lyseblå og kæmpestore kjole, hun skilte sig virkelig ud med masser af fjer og et stort slæb. Der var alle de rigtige elementer i den her kjole, som var ren rød løber til Oscars-kjole.«

Men det var ikke bare Luis Vuitton-kjolen i sig selv, der gjorde tricket.

For 'The Holdovers'-vinderen Da'Vine Joy Randolph delte også i sin takketale, at det havde været en kamp overhovedet at få lov til at se så strålende ud, mens det for andre Hollywood-skuespillerinder er en selvfølge at blive klædt på af de fineste designere.

På det sædvanlige skuespiller-vinderbillede skiller Da'Vine Joy Randolph sig også ud. Hun vandt prisen for Bedste kvindelige birolle, mens Emma Stone fik prisen for Bedste kvindelige hovedrolle i 'Poor Things'. 'Oppenheimer'-skuespillerne Robert Downey Jr. vandt Bedste mandlige birolle og Cillian Murphy for Bedste hovedrolle. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere På det sædvanlige skuespiller-vinderbillede skiller Da'Vine Joy Randolph sig også ud. Hun vandt prisen for Bedste kvindelige birolle, mens Emma Stone fik prisen for Bedste kvindelige hovedrolle i 'Poor Things'. 'Oppenheimer'-skuespillerne Robert Downey Jr. vandt Bedste mandlige birolle og Cillian Murphy for Bedste hovedrolle. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hun sagde selv i sin takketale, at hun plejede at have svært ved at finde en designer, der ville lave kjoler til sådan en som hende, men nu står folk i kø, fordi hun er blevet så kendt, så det var virkelig et statement om, at større kvinder også gerne vil klædes på,« siger kjoledesigner Jesper Høvring.

Så ikke nok med, at Da'Vine Joy Randolph skilte sig ud i sin storslåede, lyseblå Luis Vuitton-kjole, hun slog også et slag for tykke kvinders repræsentation samtidig.

Både i forhold til at blive taget seriøst som skuespillerinder – og som smukke kvinder.

