Hun burde have vundet 'Vild med dans', men manglede én ting!

Tager man gennemsnittet af de første 19 vindere af 'Vild med dans' igennem årene, er vinderen en 32-årig mørkhåret kvindelig skuespiller fra Storkøbenhavn.

Ser man på deltagerne i årets udgave af 'Vild med dans', passer den 31-årige skuespiller Katinka Lærke Petersen bedst på beskrivelsen.

Alligevel endte hun trods høje dommerpoint alligevel med at blive stemt ud i årets femte 'Vild med dans'-show.

»Jeg er så mega ærgerlig og ked af det. Men jeg er også stolt af mig selv. At jeg gjorde noget, jeg var så mega bange for, og jeg har nydt det så sindssygt meget. Det er bare så ærgerligt, at folk måske ikke har kunne mærke det hjemme i stuerne,« lyder det fra Katinka Lærke Petersen, der især kommer til at savne én ting:

»Det værste er, at jeg skal undvære Mads (Hendes dansepartner Mads Vad, red.). Det gør ondt i mit hjerte. Det får mig til at græde.«

I forhold til B.T.s udregning af hendes vinderpotentiale manglede hun kun én ting: Hun skulle have været mørkhåret.

»Til gengæld klippede jeg mit hår,« lyder det fra Katinka Lærke Petersen, der trøster sig ved, at hun kommer til at se Mads Vad både i næste uges jubilæumsprogram og til selve 'Vild med dans'-finalen i november.

Se et kort interview med det udstemte par øverst i artiklen.