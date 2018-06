Det kan ende galt, hvis man tager en taxi og ikke har penge nok til turen.

Det må skuespilleren Hugh Grant sande. Da han og hans svenskfødte hustru, Anna Eberstein, var på bryllupsferie i Paris, kidnappede taxichaufføren fruen og kørte videre, fortalte han forleden i talkshowet 'Late Night' med Seth Meyers.

Taxichaufførens kortterminal virkede ikke, og Hugh Grant ville derfor forlade vognen uden at betale de omkring 50 kroner, turen løb op i - men det synes chaufføren ikke om.

»I samme øjeblik som jeg sagde, at vi ikke ville betale, kørte han af sted med min kone,« fortalte Hugh Grant i programmet - uden dog at komme nærmere ind på om han selv nåede ud først, eller hvordan den uheldige situation blev løst.

57-årige Hugh Grant, der blandt andet er kendt fra 'Love Actually', giftede sig i maj borgerligt med 39-årige Anna Eberstein i London-bydelen Kensington and Chelsea. De to har dannet par i seks år.

»Det er virkelig dejligt. Jeg kan ikke sige andet. Jeg skulle have gjort det noget før,« sagde han efter brylluppet til US Weekly.

Se interviewet med Hugh Grant herunder: