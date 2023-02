Lyt til artiklen

I torsdagens afsnit af 'Løvens Hule' udspillede der sig en regulær budkrig, da hudplejebrandet Relevant stod foran de fem iværksættere.

Mads Helt og Christian Kærgaard, stifterne af Relevant, gik ind med en forhåbning om at sælge 8 procent af deres virksomhed til en værdiansættelse på 7,5 millioner kroner.

De to unge mænd havde forberedt sig på det værste, men det tog lige pludselig en drejning, da flere af investeringsløverne begyndte at byde hinanden op.

Flere af løverne var nemlig dybt imponeret over deres brand – og så startede budkrigen. Louise Herping, Jesper Buch, Christian Arnstedt og Jacob Risgaard bød hinanden op til dans, hvor Christian Arnstedt bød hele tre gange.

Det bød løverne Her kan du få et overblik over de seks bud fra fire af investeringsløverne: Louise Herping bød 600.000 kroner for 10 procent af virksomheden.

Jacob Risgaard bød 600.000 kroner for 10 procent af virksomheden.

Jesper Buch bød 600.000 kroner for 10 procent af virksomheden. Relevant fik hele tre bud fra Christian Arnstedt: 20 procent af virksomheden for 1,5 millioner kroner.

25 procent af virksomheden for 2 millioner kroner.

10 procent af virksomheden for 600.000 kroner.

»Det er super forvirrende at stå med så mange bud. Det var sjovt at opleve,« siger Mads Helt med et grin til B.T.

Mads Helt og Christian Kærgaard stiftede i 2020 hudplejebrandet Relevant, der sælger et udvalg af økologiske og veganske rense- og plejeprodukter til både mænd og kvinder.

Begge har nemlig selv tidligere døjet med urenheder og irriteret hud. Og det kastede dem ud på en nørdet rejse, hvori de dykkede ned i ingredienserne.

Med produkterne fra Relevant ønsker Mads Helt og Christian Kærgaard nemlig at gøre op med det klassiske syn på hudplejeprodukter lavet henholdsvis til kun mænd og kvinder.

»Det er ofte enten duften eller indpakningen, der differentierer de forskellige brands. Og det vil vi gerne gøre op med.«

Efter en intens budkrig og hele tre individuelle bud fra Christian Arnstedt købte Relevant ind på Blazar Capital-løven som deres investor. Arnstedt ejer nu 15 procent af virksomhed. Foto: Foto: Mads Helt / Relevant Vis mere Efter en intens budkrig og hele tre individuelle bud fra Christian Arnstedt købte Relevant ind på Blazar Capital-løven som deres investor. Arnstedt ejer nu 15 procent af virksomhed. Foto: Foto: Mads Helt / Relevant

Efter nøje overvejelse endte Mads Helt og Christian Kærgaard dog med at komme med et modbud i programmet.

De ville have en investering på 15 procent af virksomheden for 1,2 millioner kroner, hvilket fik tre af løverne til at trække sig, og så stod Relevant tilbage med Christian Arnstedt. Der allerede på forhånd var udset som virksomhedens favorit, grundet Christian Arnstedts erfaring med at udvikle brands.

»Vi gik ind med troen på at få en investering, men fra at tro på en investering til at få den – det er stort,« siger Mads Helt.

For selvom Relevant nu forhandles i mere end 140 butikker, er det ikke nok.

De har nemlig et helt særligt mål for virksomheden.

»Vi vil gerne have Relevant ud over landegrænserne, og der har Christian Arnsted knowhow til, når den tid kommer.«