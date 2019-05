Frygt ej, hvis du endnu ikke har set det seneste afsnit af Game of Thrones. Denne artikel indeholder ingen spoilers om seriens plot og hovedpersoner.

Det er nemlig først og fremmest en kop kaffe, der er løbet med opmærksomheden, efter det fjerde afsnit i seriens sidste sæson blev tilgængeligt natten til mandag dansk tid.

I en scene fra Winterfell har Daenarys Targaryen og Jon Snow taget plads ved storsalens langbord. Og de er ikke de eneste.

Også det, der umiskendeligt ligner en kop Starbucks-kaffe, sidder med.

Her aner man koppen i baggrunden. (Foto: HBO)

Den lille detalje er naturligvis ikke gået brugerne på de sociale medier forbi. For selv om serien har det med at overraske, er det de færreste, der tror på, at der ligger en Starbucks-butik gemt i Winterfell.

Nogle undrer sig derfor over, at et produktionshold med et budget på over 100 millioner danske kroner per afsnit har overset fejlen.

Andre spørger drillende ind til, hvor meget Starbucks har måttet punge ud for at få skærmtid til deres famøse varemærke.

De fleste er dog enige om, at Emilia Clarke, der spiller Daenarys Targarian, formentlig har haft brug for den flydende energikilde under timelange optagelser.

Koppen står på bordet ud for den lyshårede dragemoder. (Foto: HBO)

Det er ikke første gang, at opmærksomme seere har opdaget fejl i Game of Thrones, siden serien fik premiere for otte år siden. Eksempelvis har brugere Reddit flere gange påpeget fejl i seriens intro, hvor skuespillerne er blevet præsenteret med de forkerte våbenskjold.

Lidt fejl hist og her har dog ikke fået fans til at droppe serien, som bliver nemlig ved med at slå rekorder - blandt andet på seertal.

Herhjemme er populariteten da også til at føle på. Det blev tydeligt, da HBO's nordiske hjemmeside måtte give efter for den enorme interesse, da ottende sæsons første afsnit blev offentliggjort i april. Hjemmesiden gik simpelthen i sort til stor skuffelse hos seere, der har ventet næsten to år på seriens sidste sæson.

Denne sæsons sidste afsnit og dermed sidste kapitel i kampen om jerntronen bliver offentliggjort natten til mandag den 20. maj.