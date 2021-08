Siden hun var seks år, har den amerikanske realitystjerne Honey Boo Boo været en konstant i rampelyset på godt og ondt.

I dag er hun lige godt 16 år og foretrækker at blive kaldt ved sit borgerlige navn, Alana Thompson.

Ondt gjorde det ikke mindst, da offentligheden i 2019 fik et indblik i hendes mor, June 'Mama June' Shannons stofmisbrug.

Det åbner Alana Thompson op omkring i et stort interview med Teen Vogue.

»En masse folk i den her verden forstår ikke hvor mange mennesker, som i virkeligheden bliver meget påvirket af stof- og alkoholmisbrug. Det er meget, meget hårdt. Det er noget, jeg ikke vil ønske for nogen, helt seriøst,« fortæller den unge realitystjerne.