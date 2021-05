Den danske stjerneinstruktør Susanne Bier har en smuk, gylden Golden Globe-pris stående.

Det samme havde skuespilleren Tom Cruise, men nu har han afleveret sine tilbage i protest. Og måske er den sidste statuette blevet uddelt.

Hollywood Foreign Press Association (HFPA), der uddeler Golden Globes-priserne, er kommet i et voldsomt stormvejr i USA. Nu har tv-mastodonten NBC revet ledningen over, og showet bliver ikke sendt på tv-stationen i 2022.

Det sker, fordi tv-stationen ikke mener, at HFPA arbejder hurtigt nok for at imødekomme den sønderlemmende kritik af foreningen: At de ikke har sorte medlemmer.

»Det er en kæmpe katastrofe – næsten et dødsstød – at NBC trækker tv-udsendelsen. Det er et meget, meget hårdt slag. Golden Globes er noget, fordi det bliver vist på tv, som en million mennesker tuner ind for at se, og er det der ikke, så er Golden Globes færdig. Så vil det blive reduceret til en sekundær pris, som man ikke går meget op i,« forklarer filmredaktør fra Soundvenue Jacob Ludvigsen til B.T.

Aflysningen kommer til at koste kassen.

»Det er et kæmpe økonomisk slag for HFPA, for de lever sådan set af de penge, de får fra den udsendelse. Det er deres økonomiske grundlag, der smuldrer, men det er ikke mindst også et kæmpe statustab,« forklarer han.

I månedsvis er foreningen blevet kritiseret for ikke at have sorte blandt de 87 medlemmer, og så sent som i april blev den tidligere HFPA-chef Phil Berk afsløret i at kalde Black Lives Matter-bevægelsen for en »hadsk bevægelse«, der er ude på at starte en »racekrig«.

Susanne Bier vandt en Golden Globe for »Hævnen« i 2011. Foto: PAUL BUCK Vis mere Susanne Bier vandt en Golden Globe for »Hævnen« i 2011. Foto: PAUL BUCK

Udtalelser, foreningen var nødt til at tage skarpt afstand fra.

Nu skal der findes en perlerække af ikkehvide journalister, der kan lemmes ind i den eksklusive klub.

Foreningen har ikke fulgt de strømninger, der er i resten af det amerikanske samfund. Black Lives Matter-bevægelsen blev startskuddet til en ny kamp for ligestilling mellem sorte og hvide i USA, og både underholdningsindustrien og erhvervslivet har forsøgt at følge med.

Lige nu nægter Warner Media, Netflix og Amazon at have noget med HFPA at gøre – og det er naturligvis med til at lægge et enormt pres på foreningen for at få ændringerne gennemført.

»Ligesom man siden 1960erne har haft forbrugsboycots, så er det jo en måde at bruge markedet for at presse på for politiske forandringer. Det er lidt det samme, som når Walmart siger: 'Vi har kunder i hele det amerikanske samfund, og de bryder sig ikke om det her, så har vi har en pligt til at tage stilling til de her spørgsmål'. Det handler om coorporate social responsibility,« forklarer Niels Bjerre-Poulsen, USA-forsker fra SDU.

'Trumpismen' har dog taget det modsatte synspunkt.

At diversitet er noget pladder, og at det amerikanske samfund er bygget på kristne, angelsaksiske værdier. Men netop skuespillerne i Hollywood har forsøgt at bekæmpe Donald Trump med næb og kløer for netop at promovere fortællingen om USA som et forskelligt, multikulturelt samfund, hvor alle er lige.

HFPA skal rykke over på diversitetens side, hvis de skal have en fremtid i Los Angeles.

Tom Cruise siger farvel og tak og sender hele tre statuetter retur til HFPA. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Tom Cruise siger farvel og tak og sender hele tre statuetter retur til HFPA. Foto: ALBERTO PIZZOLI

»Diversitet har altid været en del af den amerikanske grundfortælling. Den fortælling er blevet udfordret voldsomt i de her år. Trumpismen er en udfordring til den historie. Man begynder at se ord som 'angelsaksisk' snige sig ind.«

»De siger 'Vi er en nation af angelsaksere, og alle I andre er bare på besøg her. Her har vi angelsaksiske værdier'. Det er et slags alternativ til det, der har været den dominerende fortælling om USA, nemlig at det er en immigrantnation,« forklarer Niels-Bjerre Poulsen.

Skuespilleren Tom Cruise meddelte i går, at han leverer tre Golden Globes-statuetter tilbage i protest mod foreningen.

Det drejer sig om tre priser for filmene 'Magnolia', 'Jerry Maguire' og 'Født den fjerde juli'.

Scarlett Johansson opfordrer sine kolleger til boycot af HFPA. Foto: NP Vis mere Scarlett Johansson opfordrer sine kolleger til boycot af HFPA. Foto: NP

Ligeledes har Scarlett Johansson været ude at opfordre til boykot af HFPA. Hun mener desuden, at medlemmer af foreningen har opført sig sexistisk.

»Jeg har før fået sexistiske spørgsmål og kommentarer fra visse medlemmer af HFPA. Det er derfor, jeg i årevis har nægtet at deltage i deres pressemøder. Medmindre foreningen fornyer sig fundamentalt, synes jeg, at det er på tide at træde tilbage fra den,« sagde Scarlett Johansson i en pressemeddelelse i weekenden.

HFPA meddeler, at de er i gang med at implementere »store ændringer«.

Spørgsmålet er, om det er for sent.