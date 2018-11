Der er point for at prøve. Men udførelsen lod en hel del tilbage at ønske, og det er svært at betragte det stort anlagte live-show ‘Telethon for America’ som andet end et flop.

Omvendt skal det siges med det samme, at pointen med showet var at få unge til at love at stemme til Midtvejsvalget tirsdag, og det lykkedes i det mindste. Sådan da.

Det skortede ellers ikke på verdensstjerner, der bakkede op om showet, der blev sendt live på Facebook og Youtube mandag aften lokal tid.

Oscarvinder Charlize Theron, Oscarvinder Natalie Portman og Oscarvinder Jane Fonda var alle på scenen for at give det samme budskab, som tv-stjerne ‘Dr. Phil’ bedst opsummerede med ordene: ‘Stem, stem, stem.’

Jane Fonda lignede som altid en million dollar, men hendes optræden på scenen til Telethon for America var søvndyssende. Vis mere Jane Fonda lignede som altid en million dollar, men hendes optræden på scenen til Telethon for America var søvndyssende.

Faktisk behøvede seerne blot at have set de omkring 30 sekunder, hvor den amerikanske tv-læge blev stillet igennem fra sit studie.

For showet var i al sin enkelthed én lang gentagelse af det samme budskab.

Seerne kunne også have nøjedes med at se den amerikanske skuespiller og komiker, Jackie Tohn, gentage budskabet med sin lejlighedssang: Stem, stem. stem.

Så er det ligesom sivet ind.

Showet blev præsenteret som en verdenspremiere. Aldrig før havde et såkaldt ‘telethon’ handlet om ikke at indsamle penge.

I stedet gjaldt det om at få unge til at sværge, at de vil stemme tirsdag.

Hvis de unge højt og helligt tilkendegav på en til begivenheden oprettet hjemmeside, at de vil bruge deres stemmeret, kunne de være heldige at få en berømthed i røret, eksempelvis Natalie Portman.

De allerheldigste fik et Facetime-opkald.

At showet ikke handlede om at samle penge ind blev gentagne gange slået fast som en gimmick, der faldt til jorden med samme tempo som et højt dollar-ciffer på storskærmen talte ned til et rundt nul.

Den live-streamede underholdning var ganske enkelt ikke underholdende, og det virkede til at stå klart for flere af stjernerne selv.

Eksempelvis lod legenden Jane Fonda til at indse, hvor kedsommelig hun selv var fra scenekanten.

»Jeg har ikke fået nok øl,« lød det ganske akavet fra den 80-årige dobbelte Oscarvinder som en slags undskyldning.

Charlize Theron forsøgte sig med en joke.

Med trussel om at fremtiden er usikker, hvis de unge ikke stemmer, henviste hun lettere subtilt til en af hendes mange filmroller.

»Hvis apokalypsen skulle ske, vil jeg fortsat have det fint, for jeg har klaret mig på ‘Fury Road’ (Mad Max, red.).«

‘Badum tss.’

Et lille højdepunkt fandt sted, da komiker Chelsea Handler fik et grin frem i publikum.

Politisk ukorrekt antydede hun, at hun ofte ryger hash.

»Jeg laver bare sjov. Jeg har aldrig rullet en joint.«

Ja, det var niveauet.

Lykkeligvis var det ikke for ingenting, at de kendte havde forsamlet sig, omend det ikke just var et ubegribeligt stort antal unge, der var blevet overbevist om vigtigheden af at stemme.

36.000 lød resultatet efter to og en halv time.

Det skal ses i lyset af, at hele 31 millioner unge vælgere ikke stemte i 2016.

Om de unge, amerikanske vælgere i det mindste morede sig over ‘Telethon for America,’ er uvist Jeg tvivler.