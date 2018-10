Jamie Lee Curtis sammenligner gyser-klassikeren 'Halloween' med #MeToo-bevægelsen og kvindeundertrykkelse.

I den første 'Halloween'-film fra 1978 spillede Jamie Lee Curtis gymnasiepigen Laurie Strode. I fortsættelsen, der har haft dansk premiere denne weekend, er Laurie blevet bedstemor og dommedagsprofet. Men hendes værste fjende er stadig den samme, den psykopatiske massemorder Michael Myers.

Og selvom den berømte datter af de to Hollywood-legender Tony Curtis og Janet Leigh (Psycho) understreger, at hun selvfølgelig aldrig som skuespiller har været i overhængende fare som en soldat, en politibetjent eller en brandmand, så fortæller Jamie Lee Curtis i et nyt interview med avisen USA Today, at hun godt kan identificere sig med den vrede, der driver Laurie Strode i både 'Halloween' fra 1978 og i den nye fortsættelse.

»Jeg synes, det er smukt at se Laurie Strode, hendes datter og hendes barnebarn tage den magt, der blev taget fra dem efter Michael Myers' ufattelige overgreb, tilbage,« siger Jamie Lee Curtis til USA Today.

I det nyeste afsnit af den skelsættende gyserserie, der startede med John Carpenters genistreg fra 1978, har Laurie Stroder angiveligt haft et hårdt liv. Hun har nærmest isoleret sig selv. Og som det, amerikanerne kalder en 'doomsday-prepper', lever hun nærmest i et hjemmelavet fort, hvor hver dag kunne blive den sidste.

»Husk på, at jeg i snart 45 år har arbejdet som kvinde i denne branche. Hver dag er jeg blevet vurderet og ofte fundet for let. Jeg har måttet sige ja til projekter, som jeg siden fortrød. Og tro mig, jeg kunne genkende mig selv, da hele Harvey Weinstein-skandalen begyndte at rulle for et år siden.«

Sådan siger Jamie Lee Curtis til bladet Rolling Stone, der også har talt med den 59-årige skuespiller i forbindelse med hendes nyeste projekt.

Og selvom Jamie Lee Curtis blev født ind i en rig omend dysfunktionel familie, så har hendes karriere i Hollywood heller ikke altid været en dans på roser.

Og i 1987 og 1988 begyndte Jamie Lee Curtis således både at misbruge alkohol og smertestillende piller, opioider. Fire år efter den succesfulde Eddie Murphy-komedie 'Bossen og bumsen' var Curtis' karriere ved at gå lidt i zig-zag. Og selvom hun var ved at indspille 'A fish named Wanda' sammen med bl.a. John Cleese, så følte hun sig som en dårlig mor til datteren Annie, der i dag er 32 år.

Selvom de næste 10 år inkluderede filmhits som 'My Girl' og 'True Lies' (sammen med Arnold Schwarzenegger), så fortsatte misbruget. Og ifølge Jamie Lee Curtis selv lagde hun først både sprut og piller på hylden i 1999.

I dag er Curtis stadig gift med skuespillerkollegaen Christopher Guest (fra bl.a. 'This is Spinal Tap'). Sammen har de børnene Annie på 32 og Thomas på 22. Og selvom nogle af Jamie Lee Curtis' største successer har været gyserfilm, så kan hun stadig ikke selv holde ud at se en gyser.

»Selv ånden fra Aladdin er for uhyggelig for mig. Og selvom Sigourney Weaver er én af mine gode veninder, så har jeg aldrig set nogle af hendes 'Alien'-film. De er simpelthen for uhyggelige,« siger Curtis til New York Times.

Ikke desto mindre er Jamie Lee Curtis stor fan af de folk, der laver og elsker gyserfilm.

»Jeg har forlængst indset, hvor smørret til mit brød kommer fra. Jeg er taknemmelig for film som 'Trading Places' (Bossen og bumsen, red.) og 'A fish named Wanda'. Men jeg er og bliver en B-film-'scream-queen'. Jeg er filmelsker og ivrig læser. Og selvom jeg selv er gift med en filminstruktør, og selv om jeg i hele mit liv har bevæget mig i de filmcirkler, så er der aldrig nogen herfra, der har tilbudt mig et job. Hvis jeg tænkte for meget over det, ville jeg blive skør. Du bliver nødt til at gå til dem, der elsker dig. Og det er det, jeg har gjort i min karriere. I fem af de bedste år af min karriere lavede jeg sågar tv-reklamer for en slags yoghurt, der får dig til at gå på toilettet jævnligt. Så jeg har gjort mit,« siger Jamie Lee Curtis til USA Today.

Men B-stjerne eller ej, så har Jamie Lee Curtis fået nogle af sin karrieres bedste anmeldelser for den nye version af 'Halloween'. På hjemmesiden rottentomatoes.com får den således næste 87 procent positive anmeldelser - langt over middel.