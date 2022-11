Lyt til artiklen

»Det er en dårlig joke«.

Sådan tænkte den britiske skuespiller Letitia Wright først, da hun for to år siden vågnede op til sms-beskeder fra venner og bekendte, hvor der blot stod 'jeg kondolerer'.

Ligesom resten af verden vidste hun ikke, at hendes nære 'Black Panther'-kollega, Chadwick Boseman, i fire år havde været syg med tarmkræft, og derfor troede hun ikke på det, da hun pludselig fik meldingen, at han var død.

»Det første, jeg gjorde, var at gøre det, som alle ville gøre: Ringe til Chad',« fortæller hun i et nyt interview med det amerikanske medie Variety, der har talt med hende i anledning af premieren på den nye 'Black Panther'-film 'Wakanda Forever'.

Letitia Wright til verdenspremieren på 'Wakanda Forever' i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Letitia Wright til verdenspremieren på 'Wakanda Forever' i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI

Hun fortæller videre, at hun ringede flere gange og sendte en sms, men der var af gode grunde intet svar, og det var først, da hun talte med 'Black Panther'-kollegaen Daniel Kaluuya, at alvoren gik op for hende.

Og så var hun pludselig alt for langt væk.

Corona hærgede, Letitia Wright befandt sig i et nedlukket Storbritannien, og hun kunne derfor ikke være med til Chadwick Bosemans begravelse få dage efter i USA.

»Jeg var ulykkelig i månedsvis over ikke at kunne sige farvel til ham eller være sammen med min 'Black Panther'-familie,« husker hun tilbage.

Chadwick Boseman blev kun 43 år gammel. Foto: zz/Galaxy/STAR MAX/IPx Vis mere Chadwick Boseman blev kun 43 år gammel. Foto: zz/Galaxy/STAR MAX/IPx

Og det har været utroligt følelsesladet for hele holdet omkring 'Black Panther'-universet at tage afsked med Chadwick Boseman og fortsætte filmserien.

Først besluttede man hurtigt, at man ikke ville lade en ny skuespiller spille hans rolle.

Derefter inkorporerede man i historien, at hans karakter også er død – og det hjalp især én af skuespillerne i forbindelse med sorgbearbejdningen.

»Da Ryan ('Wakanda Forever'-instruktør Ryan Coogler, red.) kom til os hver især og gennemgik historien, følte jeg en lettelse over, at man tog det, der var sket i virkeligheden og puttede det ind i 'Wakanda'-universet',« fortæller Lupita Nyong'o til det britiske medie The Face.

Lupita Nyong'o til verdenspremieren 'Wakanda Forever'. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Lupita Nyong'o til verdenspremieren 'Wakanda Forever'. Foto: TOBY MELVILLE

»Jeg behøvede ikke at efterlade min sorg derhjemme. Jeg kunne tage den med på arbejde og bruge den til at skabe noget smukt. Det gav sorgen et formål,« forklarer Lupita Nyong'o, der i 'Black Panther'-filmene spiller Chadwick Bosemans karakters tidligere kæreste, krigeren Nakia.

Til sidst fortæller instruktør Ryan Coogler, at han netop valgte at lade Letitia Wrights karakter Shuri overtage hovedrollen i den nye film for at ære Chadwick Boseman.

Han forklarer til Variety, at Shuri var Chadwick Bosemans yndlingskarakter, og at Letitia Wright var den eneste på filmsettet, der kunne få ham til at bryde ud af karakter og grine, så derfor gav det god mening, at lade seerne opleve det meste af filmen igennem Shuri-karakterens øjne.

Øverst kan du se traileren til 'Black Panther: Wakanda Forever'.

