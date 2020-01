Der har siden november floreret en del rygter om, at Colin Farrell skal spille superskurken 'The Penguin' i den kommende Batman-film, der får premiere næste år.

Men nu er rygterne endelig blevet bekræftet.

Det er instruktøren, Matt Reeves, der selv har sat en stopper for spekulationerne ved at dele et opslag på Twitter.

Opslaget viser en gif af Colin Farrell, og til opslaget skriver instruktøren: 'Er det dig, Oz?'.

Wait — is that you, #Oz ? pic.twitter.com/xHj9m6OXhf — Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020

'Oz' er er hentydning til The Penguins rigtige navn, Oswald Cobblepot.

Det har længe været offentlig viden, at det bliver den tidligere Twilight-stjerne Robert Batman, som overtager Batman-kappen.

Derudover er blandt andre John Turturro, Paul Dano, Zoe Kravitz og Andy Serkis at finde på rollelisten.

Filmen forventes at få premiere omkring juni 2021.