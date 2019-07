Den kommende 'Ringenes Herre'-serie bliver formentlig uden en af de oprindelige films store 'udødelige' stjerner.

Amazons streamingtjenste har annonceret, at den kommende tv-serie, der bliver den dyreste nogensinde, kommer til at foregå i Tolkien-mytologiens 'anden tidsalder' - altså tiden før den første film 'Eventyret om ringen'.

Orlando Blooms karakter Legolas har som elver evigt liv og kan derfor i princippet godt være med - men Orlando Bloom, der ellers fik sit store Hollywood-gennembrud med 'Ringens Herre' afviser at være en del af det kommende hold.

Forleden blev han under en tv-konference i USA spurgt ind til sin rolle.

Orlando Bloom anno 2019. Foto: CHRIS DELMAS

Han afslørede, at allerede under optagelserne til filmene talte instruktør Peter Jackson om en dag at vende tilbage til universet, når der var gået noget tid. Noget Orlando Bloom ikke kunne se for sig.

»Det er sjovt, for jeg husker at sidde på filmsettet med Peter... Det er 20 år siden nu? Han sagde, 'ville det ikke være sjovt, hvis man lavede et 'remake' af 'Ringenes Herre'? Jeg sagde, at det aldrig ville ske.«

Orlando Bloom spillede fra 2001-2003 rollen som Legolas i de tre originale 'Ringenes Herre'-film samt i episode to og tre af opfølgeren 'Hobbitten' fra 2013 og 2014.

Han tog fejl om, at der aldrig ville komme en fortsættelse, men er stadig ikke varm på ideen om at hoppe tilbage i elver-kostumet.

Hvad siger de andre skuespillere? Gandalf

Ian McKellen, der spillede troldmanden Gandalf, har sagt i det britiske talkshow Graham Norton, at han ikke er blevet spugt, men at han samtidig ikke kan se andre spille rollen. »Gandalf er over 7000 år, så jeg er ikke for gammel.« Gimli

John Rhys Davis, der spillede dværgen Gimli, har overfor sitet Den of Geek kritiseret Amazon for at lave tv-serien alt for tæt på de oprindelige film. At det kun handler om at tjene flere penge. Gollum

Andy Serkis, der spillede Gollum, har sagt til Screencrush, at han ikke forventer at være med i den kommende serie. Samwise Gamgee

Sean Astin, der spillede hobbitten Frodos gode ven Samwise er positiv over den nye serie. »Jeg har altid sagt, at de vil lave mere. Karakterne er så elskede,« har han sagt til Entertainment Weekly.



På tv-konferencen udtalte han:

»Jeg kan godt lide at se mig selv som aldersløs, men jeg ved ikke, hvor jeg ville passe ind i den verden. Som Legolas har de formentlig en 19-årig dreng klar.«

Orlando Bloom er dog langt fra færdig med fantasy og er fra den 30. august aktuel i serien 'Carnival Row', hvor han sammen med Cara Delevigne som politimand jagter mytologiske væsner.

Den kommende 'Ringenes Herre'-serie forventes at få premiere i 2021.