Synes du, handlingen i 'Friends' går liiiidt for hurtigt? Så har Netflix en god nyhed.

Efter at have kørt en række test sidste år, har streaming-tjenesten nu lanceret en funktion, så du selv kan bestemme, hvilket tempo du vil se de mange film og tv-serier i.

Funktionen, der lader dig streame enten 0.5 eller 0.75 gange langsommere eller 1.25 eller 1.5 gange hurtigere, er i første omgang kun muligt på telefoner og tablets med Android-styresystem.

Det er derudover lige nu kun en mulighed for amerikanske brugere, men indenfor et par uger, vil det også være muligt i resten af verden, (og derfor formentlig også Danmark, red.), skriver det amerikanske tech-medie The Verge.

Har du svært ved at følge med i handlingen i 'Friends'?

Og det er ikke noget, der falder i god jord rundt omkring i Hollywood.

'Breaking Bad'-stjernen Aaron Paul udtalte sidste år ifølge Variety:

»Det ville betyde, at de tager fuldstændig kontrol over alle andres kunst og ødelægger det.«

Den Oscar-vindende instruktør Brad Bird ('De utrolige', 'Ratatouille' mfl., red.) skrev ligeledes kritisk på Twitter:

Aaron Paul og Bryan Cranston. Førstnævnte er ikke fan af Netflix' nye hastighedsfunktion. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA Vis mere Aaron Paul og Bryan Cranston. Førstnævnte er ikke fan af Netflix' nye hastighedsfunktion. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA

»Hvorfor støtte og finansiere filmskaberes visioner og så samtidig ødelægge præsentationen af det bagefter?«

Instruktør Judd Apatow, der står bag komedier som 'The 40-Year-Old Virgin', 'Knocked Up' og 'This Is 40', skrev også på Twitter:

»Lad være med at fucke med vores timing. Vi giver jer gode ting. Lad dem være sådan, som de var til hensigt at blive set.«

En Netflix-repræsentant siger til The Verge, at de skam har tænkt på, at den nye funktion kunne skabe bekymring - og derfor har man sørget for, at hastigheden bliver nulstillet, hver gang man går i gang med at se noget nyt.

Hvad synes du, om den nye funktion?

Netflix' vicepræsident Keela Robison forklarer også til The Verge, at funktionen er blevet efterspurgt meget af brugere gennem flere år. Hun tilføjer:

»Vigtigst af alt viser vores tests, at forbrugere værdsætter fleksibiliteten, den giver, om det er for at gense deres yndlingsscene eller for at sænke hastigheden, fordi de ser med undertekster og har hørevanskeligheder«.

Netflix vil nu afvente og se, hvordan den nye hastighedsfunktion bliver taget imod, og så vil næste skridt være at teste det på Apples styresystem iOS samt web-versioner.

Der er foreløbig ingen planer om at lancere til Netflix' tv-app.