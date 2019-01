Skuespillerparret Tom Hardy og Charlotte Riley er blevet forældre til deres andet barn, som de har valgt et noget anderledes navn til.

Kilder tæt på parret har fortalt, at de har kaldt deres søn Forrest.

De er vilde med navnet, fordi det er jordbundet og stærkt, men også fordi Tom Hardy er fan af den Oscar-vindende film Forrest Gump.

Tom Hardy har altid fundet filmen både inspirerende og fornøjelig.

Charlotte Riley og Tom Hardy var nogle af de udvalgte, som fik lov til at deltage ved det kongelige bryllup af prins Harry og Meghan Markle i maj 2018.

Sønnen kom til verden i sidste måned, men Hardy og Riley har valgt at tage en stille periode, hvor de kan vende sig til deres nye situation.

Venner til parret fortæller ifølge avisen The Sun, at drengen ligner sin far på en prik.

Charlotte Riley og Tom Hardy mødte hinanden, da de indspillede en TV-serie-udgave af det historiske drama Wuthering Heights.

Parret er også forældre til en pige i treårs-alderen, og så har Hardy en dreng på ti år sammen med sin ekskone, Rachael Speed.

I september 2015 viste Charlotte Riley sin gravide mave frem til premieren på filmen 'Legend'.

At man ikke har set parret ude de sidste par måneder, er der måske en meget god forklaring på. Tom Hardy går nemlig langt for at beskytte sine børn.

Han har udtalt til magasinet The Esquire, at han vil slå den person ned, som vover at tage billeder af hans børn.

Nogle detaljer har han dog delt med offentligheden.

Hardy fortalte blandt andet i førnævnte interview i The Esquire, at han var i gang med pottetræning af sin dengang to og et halvt år gamle datter.

Mange forældre vil også kunne spejle sig i situationen, da han indrømmer, at han er 'dækket af sovs og chokolade og snot' under interviewet.

Hardy og Riley har været et par i ti år, og de blev gift i 2015.

De kan desuden ses spille overfor hinanden i den populære engelske serie 'Peaky Blinders.'

Fans kan glæde sig over, at der bliver lavet både en sjette og en syvende sæson af TV-serien.