De næste uger er mange af os hjemme fra arbejde og har en del mere kvalitetstid med vores børn end normalt - så hvad skal man dog lave?

Du har måske tygget dig gennem alle de mest kendte film og serier på Netflix – bare rolig, der er masser af oversete perler, der kan holde dig og børnene underholdt, når I er tvunget til at være hjemme. B.T.s filmanmelder guider dig her til de bedste bud på underholdning for de små, de lidt større og de voksne.

‘Min nabo Totoro’

Der laves meget animeret metervarebras til børn, og Netflix har sandelig også sin del af det. Men så er der også små mesterværker som den Oscar-vindende ‘Min nabo Totoro’ af den japanske animationsmester Hayao Miyazaki. Filmen handler om to piger, der bor alene med deres far, fordi deres mor er på hospitalet. I skoven møder pigerne det løjerlige væsen Totoro, der mest ligner en kæmpekanin og hans slæng, der blandt andet tæller en kat, som også fungerer som bus og bliver kaldt Busmis. Det er helt magisk, meget fantasifuldt, smukt animeret og er både fin og tankevækkende underholdning for hele familien.

‘F for får’

Filmen ‘F for får’ er skabt af Aardman Animation, der også står bag ‘Flugten fra hønsegården’, ‘Walter og Trofast’ og serien for de helt små, ‘Timmy-tid’. I ‘F for får’ havner en bondemand i storbyen med hukommelsestab, og det er op til fåret Frode, gårdens bistre vagthund og resten af dyreslænget at få ham tilbage. Det er ret utroligt, hvad man kan få ud af modellervoks, talent og uendelig meget tålmodighed, ligesom man må tage hatten af for, hvor meget man kan fortælle helt uden dialog – og faktisk være ret sjov for både børn og voksne.

‘Pup Academy’

Bevares, det er ikke noget mesterværk, og de danske stemmer er til den irriterende side, men Disney-serien ‘Pup Academy’, der netop har ramt Netflix, er ikke uden charme. Den handler om en hemmelig skole, hvor hvalpe lærer at håndtere mennesker – lidt ligesom Harry Potter, bortset fra at eleverne på denne skole hilser på hinanden ved at snuse til hinanden bagi, har skabe, der ligner hundehuse, og spiser UNDER bordene i stedet for ved bordene. Det bedste er, at hundene har skoleuniform på. Hunde med tøj på er ikke helt så sjovt som aber med tøj på, men det snerper derhenad.

‘Paddington’ og ‘Paddington 2’

Filmene om den lidt klodsede, meget sultne og utroligt elskværdige bjørn Paddington er nogle af mest fremragende børnefilm, der er kommet på markedet de sidste 10 år. Filmene formår i sjældent elegant grad at kombinere simple, men stærke plot, sjov dialog, ret intense actionscener - målgruppen taget i betragtning - og utroligt effektiv lagkagekomik. Og så er animationen af vor pelsede helt så god, at man i et uopmærksomt øjeblik godt kan gribe sig selv i at tænke »wow, den bjørn spiller godt«. Versionerne med dansk tale i er øvrigt næsten bedre end de originale takket være Paddingtons danske stemme Mikkel Lomborg, bedre kendt som Hr. Skæg.

‘Dig mod naturen’

Bear Grylls er tidligere elitesoldat og er blandt voksne kendt fra serier som ‘Ultimativ overlevelse’, hvor han i verdens mest afsindige områder klarer sig gennem ekstremt vejr og ekstrem natur, kun bevæbnet med dolk, overlevelsestricks og villighed til at drikke egen urin. Men actionmanden har faktisk også lavet en serie for børn, ‘Dig mod naturen’, hvor Bear er på farlige eventyr i jungler, ørkener og i snedækkede alper. Historierne er interaktive, så børnene kan hjælpe Bear med at træffe beslutninger, og det hele er virkeligt spændende og som Sebastian Klein på steroider.

‘Rango’

Oscar-vinderen ‘Rango’ er fra 2011, så hvis man er i målgruppen nu, så man den næppe i biografen dengang. Det kan man så passende gøre bod på nu, for ‘Rango’ er et charmerende, originalt og virkelig sjovt bekendtskab. Filmen handler om den hawaiiskjorte-klædte kamæleon Rango, der har levet en beskyttet tilværelse som kæledyr, men havner i den barske ørkenby Støv, hvor han uden rigtigt at være kvalificeret til jobbet bliver sherif. Hvis du kan få arvingerne overtalt til at se filmen med original tale, kan du glæde dig over Johnny Depp i topform som kamæleonen.

‘Uncut Gems’

Det lyder som en selvmodsigelse at skrive ‘Adam Sandler’ og ‘fremragende film’ i samme sætning, men i Netflix-produktionen ‘Uncut Gems’ er det faktisk rigtigt. Det er Adam Sandlers uden sidestykke bedste præstation nogensinde og i øvrigt i en fantastisk film. Sandler spiller newyorker-juveleren Howard Ratner, der skylder penge alle vegne, mister en diamant, har en affære og har i det hele taget har så meget om ørerne, at man bliver helt forpustet, selv om man sidder i sofaen. Det hele foregår over få dage og er ekstremt medrivende, voldsomt og intenst. Og så klæder det Adam Sandler for en gang skyld at spille en voksen mand med voksne problemer frem for hysterisk mandebarn.

‘Top Boy’

‘Top Boy’ er i store træk en engelsk version af verdens måske bedste serie nogensinde, ‘The Wire’. Vi følger en lille gruppe narkohandlere i London-ghettoen Summerhouse, deres interne stridigheder, deres problemer med politiet, de rivaliserende bander, der forsøger at overtage området, og deres nogle gange løjerligt almindelige privatliv. Det er både spændende og ret dystert, og mærkværdigt nok ender man med at komme til at holde lidt af og med hovedpersonerne, selv om ingen af dem er synderligt sympatiske. ‘Top Boy’ kørte over to sæsoner på BBC fra 2011 til 2013 og blev så samlet op af Netflix sidste år, der producerede en ny sæson. ‘Top Boy’ ligger derfor som to forskellige serier på Netflix. Du skal se ‘Top Boy: Summerhouse’ først og så den, der bare hedder ‘Top Boy’.

‘Okja’

Hvis du er en af de over 170.000 danskere, der allerede har set ‘Parasite’, er du måske nysgerrig på, hvad instruktør og manuskriptforfatter Bong Joon-ho ellers har lavet. Du kan leje monsterfilmen ‘The Host’ og det dystopiske sci-fi-drama ‘Snowpiercer’ på blockbuster.dk – eller se ‘Okja’ på Netflix. Det er en lettere bims film, der handler om en amerikansk fødevaregigant, der har udviklet genetisk modificerede kæmpegrise, men deres plan for at tjene formuer på projektet bliver forpurret af både en stædig koreansk pige med et kærligt forhold til en af grisene og en militant gruppe dyreværnsaktivister. ‘Okja’ har både koreanske skuespillere og Hollywood-stjerner som Jake Gyllenhall og Tilda Swinton på rollelisten og er en bizar, men seværdig blanding af komedie, melodrama og skør science fiction. Et must for ‘Parasite’-fans.