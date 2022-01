Det norske tv-program 'Farmen' – kendt som 'Hjem til gården' i Danmark – er blevet politianmeldt.

Politianmeldelsen er kommet efter et afsnit, der blev sendt tirsdag, hvor deltagerne fik til opgave at slagte to små kaniner for åben skærm.

Det skriver flere norske medier, heriblandt Dagbladet og Nettavisen.

Det er dyrerettighedsorganisationen NOAH, som har besluttet sig for at politianmelde TV 2 Norge, der står bag programmet.

Det er dog bestemt ikke med deres gode vilje, at de anmelder TV 2 til politiet, fortæller organisationens leder, Siri Martinsen.

»Det er en svær situation, fordi vi oplever, at TV 2 ønsker omtale, hvilket de får ved at behandle dyr dårligt,« lyder det fra lederen.

I programmet fik deltagerne at vide, at kaninerne skulle slagtes, så de kunne blive spist til aftensmaden.

Det er ikke kun dyrerettighedsorganisationen, der blev forarget over kaninslagtningen i programmet.

Også to af deltagerne, influenceren Sophie Elise Isachsen og komikeren Shabana Rehman, som begge er vegetarer, var mildest talt i chok over opgaven.

Førstnævnte udtaler til Nettavisen, at hun fandt opgaven unødvendig, mens sidstnævnte siger, at hun fortryder, at hun ikke gjorde mere for at stoppe slagtningen af kaninerne.

Dagbladet har været i kontakt med TV 2, som understreger, at kaninslagtningen foregik efter bogen.

»Slagtningen blev foretaget på en tryg og smertefri måde med hjælp fra en autoriseret slagter, som slagter kaniner til daglig,« lyder det.

Tv-stationen afkræfter desuden, at opgaven var et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring programmet, som dyreorganisationen påstår.

»For os er det ukontroversielt at vise det i programmet, da vi ikke viste billeder af selve slagtningen, mens det ligeledes var frivilligt for deltagerne, om de ville tage del i slagtningen eller ej.«