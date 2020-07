Det har været en omvæltning for storbonden, men han har endelig fundet en rytme i hverdagen.

Seerne har lært Henrik Søndergaard at kende i TV 2-programmet ‘Hjem til gården’, men siden programmet blev optaget sidste år, har meget ændret sig i den 49-årige projektleders liv.

Det fortæller han til HER&NU i hjemmet i Vejle, hvor han bor sammen med sine børn, Camilla på 12 år og otteårige Frederik – halvdelen af tiden. Siden programoptagelserne er han nemlig blevet single og har nu børnene i en 7/7-ordning.

»Det har da været en omvæltning at skulle gøre alt selv, men jeg synes, vi har fundet vores rytme. I de uger, jeg ikke har børnene, arbejder jeg meget, og de andre uger gearer jeg ned,« fortæller Henrik, der i ‘Hjem til Gården’ løftede sløret for, at han har været igennem en svær tid, da hans 48-årige tvillingebrødre med få års mellemrum blev ramt af hjerneblødninger.

Tvillingebrødre ramt af hjerneblødninger

Den ene bror blev ramt i 2016 og den anden tre år efter. Førstnævnte fik så alvorlige mén, at han må bo på plejecenter, mens den anden er sluppet så billigt, at han kan klare sig selv.

»Det er helt tilfældigt, at de blev ramt, men det er ikke arveligt,« siger Henrik Søndergaard, der har været til undersøgelser for at få fastlagt, om han som deres biologiske bror også er disponeret, men det afviste lægen.

»Det har da været et chok. Den hårdest ramte har jeg brugt meget tid på at besøge. Så jeg har haft et behov for at finde lidt glæde igen i livet,« siger Henrik Søndergaard, hvis motivation for at deltage i ‘Hjem til Gården’ var, at han gerne ville prøve at leve det simple liv og bruge kroppen. Til daglig sidder han ved computeren hele dagen, så det at komme ud i den friske luft virkede som en tillokkende udfordring.

»Og det fik jeg så sandelig lov til at prøve. Ordsproget at man må yde før man kan nyde, kommer virkelig for sin ret her,« siger han.

Den fødte leder

I søndagens afsnit af ‘Hjem til Gården’ blev han valgt til storbonde og stod blandt andet bag et vellykket ugens opgave-projekt, nemlig bygning af en hestefold. Beboernes flittige og ganske vellykkede indsats blev bagefter belønnet med to heste, der vil være med til at lette hverdagen for beboerne.

»Jamen, jeg synes, det gik meget godt. Jeg følte mig godt tilpas i rollen. Jeg har været leder før, så jeg vidste godt, hvad det drejede sig om,« siger Henrik Søndergaard.