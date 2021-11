»Jeg tror ikke, jeg ville sige ja.«

Således lyder det fra musiker Hjalmer Larsen, da pressen på den røde løber forud for 'Vild med dans'-semifinalen spørger ham, om selv han kunne finde på at deltage i TV2s 'Vild med dans'.

Han har dog på diplomatisk vis ikke lyst til at svare på, om han har fået tilbuddet.

Men i aften skal han alligevel ind på 'Vild med dans'-scenen, da han skal optræde med sit nummer 'Kommer tilbage' til Micki Cheng og Jenna Bagges tango.

Men at danse selv, er 'Toppen af poppen'-musikeren ikke lokket af.

»Lige nu vil jeg bare gerne lave musik, og jeg tror også, jeg ville ryge ud i første program, for jeg danser fuldstændig horribelt. Det er sådan noget klokken fire om morgenen, når jeg har fået rigtigt mange øl. Og jeg scorer i hvert fald ikke, når jeg gør det,« siger Hjalmer Larsen med et glimt i øjet.

»Det er mere for drengene!«

Men selvom TV 2 ikke kunne lokke Hjalmer Larsen med i 'Vild med dans', så havde de for nylig held med at få ham med i 'Toppen af poppen'.

»Det er ligesom et program, der handler om musik, hvor jeg får lov til at synge og spille, og det er det, jeg har lyst til,« forklarer musikeren.

Her deltog han sammen med kollegaerne Simon Kvamm, Malte Ebert, Alex Vargas, Maria Bramsen, Katinka og Mathilde Falch.

»Det var et meget specielt hold, for det var folk, der virkelig gerne ville hinanden og lære hinanden at kende, også bare drikke øl sammen, når kameraerne var slukket.«

Nu arbejder Hjalmer Larsen på sit næste album.