»Shit, det kan jeg ikke overskue.«

Musiker Hjalmer Larsen er gået stille med dørene, når det kommer til hans kæreste, Julie. Det siger han i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'.

Her er han gæst sammen med tv-vært Sarah Grünewald for at tale om kærlighedsproblemer med programmets vært Sara Bro og parterapeut Jytte Vikkelsø.

»Jeg har altid været et enormt privat menneske, og jeg kommer også fra en familie, hvor vi er enormt private. Det var sådan, hvis du går ind i showbusiness, så er det herovre, alt andet det er herovre.«

Hjalmer forklarer, at han har holdt sin kæreste, Julie, for sig selv indtil videre, fordi han var nervøs for, hvad offentlighedens søgelys ville gøre ved forholdet.

Sangeren forklarer, at han har været meget striks omkring, at de interviews, han indvilgede i at lave, kun skulle handle om hans professionelle liv.

Men Hjalmer Larsen, der er søn af den afdøde Kim Larsen, siger dog, at hans valg om at holde sit forhold ude af spotlyset måske har haft en slagside.

»Min kæreste ved godt, hvor privat jeg er, men på et tidspunkt kunne man godt mærke, at hun begyndte at gå og tænke, 'hvorfor er det egentlig, at du slet ikke, som i overhovedet ikke vil lade nogen vide, at vi er kærester',« siger musikeren.

Men det er fordi, at det, der kan gøre musikeren mest panisk, er tanken om at tale om sit privatliv, fortæller han.

Hvilket også er grunden til, han ikke har sovet godt natten før 'Hjerteflimmer for voksne' skulle optages.

Da Hjalmer Larsen opdagede sin kærestes bekymring, satte det spekulationer i gang hos den 25-årige musiker. Han ville nemlig ikke risikere, at kæresten tænkte, han ikke var stolt af hende.

Så derfor er han så småt begyndt at lukke lidt op.

Sarah Grünewald, der er programmets anden gæst, kan også fortælle, at hun havde nogle af de samme bekymringer.

Men da hun først havde slæbt sin kæreste, Ben, med på den røde løber og derefter meldte til journalisterne, at han ikke var interesseret i yderligere at dukke op igen, faldt der er ro over tingene.

At det ikke endte med at være så stor en ting trods alt at give en lille smule oplysninger om privatlivet.

Hjalmer Larsen siger også, at han tror, han har gjort det 'kæmpestort' i sit hoved, så han lyder mere fortrøstningsfuld over at åbne lidt mere op for privatmennesket Larsen.