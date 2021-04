Den meget forsinket tredje sæson af Netflixserien 'Master of None' vender tilbage.

Efter intet mindre end fire års pause og en metoo-sag vender serien tilbage, det skriver Variety, som baserer det på et tweet fra en officiel Netflix-Twitterkonto.

'Master of None', som er skabt af komiker Aziz Ansari og Alan Yang, har haft en usædvanlig lang tidsplan, hvor den første sæson havde premiere tilbage 2015 og sæson to vendte tilbage i 2017.

Under showets fireårige fravær har netop skaber Aziz Ansari været omdrejningspunktet i en omdiskuteret metoo-sag.

I 2018 blev Ansari af en anonym kvinde anklaget for et overgreb.

Aziz Ansari beklagede den gang episoden, men var samtidig forbløffet over den anklage, som han blev gjort bekendt med.

Sidenhen har Aziz Ansari holdt sig meget ude af offentlighedens søgelys, bortset fra onemanshowet 'The Road to Nowhere' i 2019, som var hans første tilbagevenden efter anklagen

om overgreb. I showet snakker han nemlig, om det år der var gået med racisme og metoo.

Den kommende serie, som på nuværende tidspunkt ikke har fået en premieredato, som ifølge Variety vil have særligt fokus på karakteren Denise, der bliver spillet af Lena Waithe.

Aziz Ansari (L) and Lena Waithe pose with the award for Outstanding Writing for a Comedy Series for "Master of None" during the 69th Emmy Awards at the Microsoft Theatre on September 17, 2017 in Los Angeles, California.

Karakteren Denise har tidligere været en af de større biroller i serien, og Ansari og Waithe vandt i 2017 en Emmy for afsnittet, der omhandlede netop Denise.

I alt har serien har vundet tre Emmy-priser samt en Golden Globe.