Trods lunkne anmeldelser er der noget, der tyder på, at Susanne Bier-filmen Bird Box er et hit - hvert fald hvis man skal tro Netflix.

For første gang nogensinde har streamingtjenesten Netflix, der står bag filmen, afsløret, hvor mange seere en af deres film/serier har haft.

Ifølge Netflix skulle 45 millioner konti have streamet filmen i de første syv dage på streamingtjenesten.

Det amerikanske underholdningsmedie Variety har forsøgt at få Netflix til at uddybe, hvad de 45 millioner helt præcist indebærer.

Ifølge Netflix har Susanne Biers nye film Bird Box slået rekord.

Men streamingtjenesten ønskede eksempelvis ikke at uddybe, hvor stor en andel af de 45 millioner konti, der har set filmen har set den fra den ene ende til den anden.

Hvis tallet passer, svarer det til godt en tredjedel af streamingtjenestens samlede 137,1 millioner abonnenter.

Den gode nyhed er dog heller ikke gået den danske instruktørs næse forbi, som har delt den på sin Instagram.

I dommedagsfilmen Bird Box møder vi en verden, hvor ukendte monstre får alle, der ser på dem, til at begå selvmord eller blive en form for forkyndere.

Vis dette opslag på Instagram unbelievable news.... thank you, thank you, thank you @birdboxmovie @netflixfilm Et opslag delt af Susanne Bier (@susannebier) den 28. Dec, 2018 kl. 12.07 PST

I hovedrollen ser vi Hollywood-stjernen Sandra Bullock, der midt i kaosset prøver at redde sig selv og sine to børn, der får at vide: »Hvis I kigger, så dør I.«

På IMDB har Bird Box fået 6,8 ud af 10 stjerner i gennemsnit af lidt over 52.000 brugere.

B.T.’s egen anmelder gav filmen tre stjerner, det samme gjorde Soundvenue, mens både Politiken og Ekstra Bladet blot tildelte horrorfilmen to stjerner.

Den danske instruktør har tidligere understreget over for B.T., at filmen først og fremmest er for publikum.

Sandra Bullock spiller hovedrollen i Bird Box.

»Det er faktisk en publikumsfilm, og der er stadig lidt en tradition for, at der er større kløfter mellem anmeldere og publikum i nogle af de amerikanske/engelske medier,« sagde Susanne Bier til B.T.

»Den her film er lavet for, at publikum skal kunne lide den, så lad os nu se,« fortsatte hun.

Men etablerede navne som gyserforfatter Stephen King, der har lavet klassikere som the Shining og It, har rost Bird Box til skyerne.

'Jeg var fuldstændigt betaget af Bird Box (Netflix). Tro ikke på de lunkne anmeldelser, hvilket tildels kan skylde anmeldernes ambivalente holdning til streaminplatformen modsat biografudgivelser,' skrev han.