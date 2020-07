Hun var bedste ven med prins Andrew. Med Melania og Donald Trump. Hang ud med Hillary og Bill Clinton. Gnubbede skuldre og drak champagne med toppen af de øverste sociale lag på begge sider af Atlanten.

Torsdag 2. juli kl. 8.30 fik piben en anden lyd. ‘Anything you say may be used against you in a court of law’, lød det fra de gravalvorlige FBI-agenter, da håndjernene havde lukket sig omkring hendes spinkle håndled. 58-årige Ghislaine Maxwells.

‘At have medvirket til seksuelt misbrug af mindreårige piger’, ‘at have lokket mindreårige til at deltage i ulovlige seksuelle handlinger’, står der blandt andet i det anklageskrift, der senere samme dag blev oplæst for hende.

Men hvordan faldt hun så dybt? Hvordan blev fars pige til Epsteins forlængede arm? Til at blive viklet ind i en af de største og mest chokerende sexsager i nyere tid?

Jeffrey Epstein serie Med såvel en podcast som en Netflix-serie, der bærer hans navn, er ondskabens ansigt trådt endnu tydeligere frem og gruen over hans gerninger trængt ind i millioner af menneskers sjæl. Også i de hundredvis af ofre, han efterlod. For dem er hans død endnu et slag i ansigtet. I en artikelserie hen over sommeren folder B.T. historien om Jeffrey Epstein, hans bagmænd og -kvinder, og ikke mindst ofre - hvoraf mange af dem kun var børn, da de blev misbrugt af ham - ud.

Ghislaine Maxwell blev født som nummer ni og den yngste i rækken af børn og blev svøbt ind i luksus, fra hun blev født.

53 værelser var der i det pompøse hjem i Oxford, som hun voksede op i som datter af den far, der spiller en væsentlig rolle i fortællingen om hende.

Hendes far, Robert Maxwell, var mediebaron som startende med engelske Daily Mirror skabte sit eget imperium.

Hans livsstil var flamboyant. En helikopter fløj ham til og fra arbejde i London. Fritiden brugte han om bord på sin luksusyacht. Lady Ghislaine hed den. Opkaldt efter yndlingsdatteren.

Robert Maxwells luksus yacht var opkaldt efter yndlingsdatteren. 'The Lady Ghislaine' hed den. Foto: Jacques SOFFER Vis mere Robert Maxwells luksus yacht var opkaldt efter yndlingsdatteren. 'The Lady Ghislaine' hed den. Foto: Jacques SOFFER

Og kærligheden var gengældt. Ghislaine elskede sin far betingelsesløst.

Han havde store drømme for hende. Ønskede, at hun havde adgang til de kredse, der ikke var ham selv forundt, da han som barn voksede op i fattigdom. Tilmed så han for sig, at hun blev gift med John F. Kennedy.

Ghislaine Maxwell blev båret på faderens sølvfad. Han gjorde hende til direktør for sin fodboldklub Oxford United. Til centrum for ekstravagante fester med kongelige, adelige og kendisser.

En ung Ghislaine Maxwell med sin elskede far Robert Maxwell. Foto: Getty Images Vis mere En ung Ghislaine Maxwell med sin elskede far Robert Maxwell. Foto: Getty Images

Men i 1991 mistede hun ham. Hans lig blev fundet i Atlanterhavet. Han var faldet overbord fra sin yacht, hed det. De fleste troede, at det var selvmord.

Robert Maxwell var ved sin død i store økonomiske problemer, var mistænkt for at have stukket fingrene lidt for dybt i sine ansattes pensionsmidler.

Hans datter var knust. Ikke alene havde hun mistet sin elskede far. Hun og familien måtte også se hans navn blive sværtet til. ‘Århundredes svindler’ blev han kaldt. De blev pariaer.

Ghislaine Maxwell tog flugten. Hoppede – til ofrene for skandalens store vrede – kort efter faderens død om bord på concorden fra London til New York. Omkring 60.000 kr. kostede en enkeltbillet.

I New York trøstede venner som Ivana Trump hende. Og hurtigt steg hun tilbage på og op ad den sociale rangstige. Snart mødte hun mangemilliardæren Jeffrey Epstein. De blev forelskede. Det var i 1992.

Så gode venner var de. Donald og Melania Trump sammen med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Foto: Getty Images Vis mere Så gode venner var de. Donald og Melania Trump sammen med Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Foto: Getty Images

Den præcise natur af deres forhold har altid været genstand for spekulation. De fleste er dog ikke i tvivl om, at Ghislaine Maxwell i den otte år ældre Jeffrey Epstein ikke alene fandt en ny faderfigur, men også en mand, der kunne give hende den økonomiske tryghed tilbage.

Til gengæld fik den dengang ukendte Epstein adgang til hendes enorme netværk af kendte og berømte venner, der trods hans rigdom lå langt over hans sociale niveau. Som nu prins Andrew.

Men som vi alle i dag ved, var det ikke kun kendisser, Ghislaine Maxwell supplerede Jeffrey Epstein – og andre – med.

Prins Andrew med et af Epstein og Maxwells ofre. Det er Epstein, der tog billedet. I baggrunden står en smilende Ghislaine Maxwell. Foto: Netflix Vis mere Prins Andrew med et af Epstein og Maxwells ofre. Det er Epstein, der tog billedet. I baggrunden står en smilende Ghislaine Maxwell. Foto: Netflix

»Du må gøre for ham, hvad du gør for Jeffrey,« sagde hun angiveligt til et af ofrene i 2001, hvor prins Andrew var inviteret til te i hendes byhus i London.

Siden slutningen af 2015 har Ghislaine Maxwell været som forsvundet fra jordens overflade. Været på flugt. Har taget mindst 15 internationale flyruter. Haft tre forskellige pas.

Det var i denne luksusejendom i New Hampshire, at Ghislaine Maxwell holdt sig skjult. Foto: DRONE BASE/Reuters Vis mere Det var i denne luksusejendom i New Hampshire, at Ghislaine Maxwell holdt sig skjult. Foto: DRONE BASE/Reuters

I december købte hun en luksushytte i New Hampshires bjerge. Kontant. Det var der, hun befandt sig, da FBI troppede op.

»Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at gemme sig,« som en af naboerne ifølge Reuters sagde om hendes skjulested.

Dømmes hun skyldig, og tildeles hun den den længst mulige straf, vil hun være 93 år, når hun vender tilbage til friheden.

Kilder: 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', Sydney Morning Herald, ABC News, Oprah Magazine