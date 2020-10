Både blandt publikum, ved dommerbordet, i presserummet og stensikkert også hjemme i stuerne dansede Hilda Heick sig ind i folks hjerter med sin cha cha cha.

I studiet sad dog én, der blev særlig rørt. Hendes datter Annette Heick. Med tårer løbende ned af kinderne, kunne hun slet ikke styre smilet og grinet.

Hun lignede uden tvivl en meget stolt datter. Men hendes mor bemærkede det slet ikke.

Det står klart, da B.T. spørger hende, hvordan hun har det med, at hendes datter blev så rørt over hendes og Michael Olesens dans.

Keld og Annette Heick på tilskuerpladserne under fredagens program. Datter blev meget rørt over sin mors danseopvisning. Foto: Martin Sylvest Vis mere Keld og Annette Heick på tilskuerpladserne under fredagens program. Datter blev meget rørt over sin mors danseopvisning. Foto: Martin Sylvest

»Gjorde hun?« spørger Hilda Heick overrasket. Men ved nærmere eftertanke er hun måske ikke så overrasket igen.

»Hun er en dejlig datter, kan jeg godt sige dig. Hun er så omsorgsfuld og følger med i, hvordan det går. Det er da dejligt, at hun er blevet rørt. Det er jeg da glad for. Jeg har det jo på samme måde. Når det går ens barn godt, bliver man så rørt.«

Hilda Heick ved om nogen, hvordan det er at sidde på sidelinjen og heppe på, at det går ens nære det godt i 'Vild med dans'.

I 2007 var det nemlig Annette Heick, der valsede rundt i 'Vild med dans'-studiet. Og Hilda Heick sad sammen med sin mand Keld Heick på sidelinjen.

»Keld og jeg sad og tudbrølede i mørket,« fortæller Hilda Heick.

Annette Heick endte på en syvendeplads dengang. Men der er ingen konkurrence mellem mor og datter, understreger Hilda Heick.

Hun går ikke op i, om hun kan komme længere end datteren. Eller om hun ryger ud tidligere.

»Slet ikke! Jeg var så ked af det, da hun røg ud. Hun gjorde det faktisk rigtig godt – siger moren,« griner hun og understreger, at datteren altså var god. Det har Thomas Evers Poulsen nemlig også fortalt hende.

En smilene Hilda Heick i en cha cha cha med Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest Vis mere En smilene Hilda Heick i en cha cha cha med Michael Olesen. Foto: Martin Sylvest

Heller ikke den 74-årige kvindes partner, Michael Olesen, fokuserer lige nu på, hvor langt de sammen kommer i programmet.

»Mine 14 år i 'Vild med dans' har lært mig én vigtig ting: At tage en fredag ad gangen. Og det er det, vi gør. Det handler virkelig om at nyde det maksimalt. At få det maksimale ud af de fredage, man nu er så heldige at få med. Alt kan ske i 'Vild med dans'.«

»Jeg er så glad for, at vi har fået denne fredag, for jeg er så stolt af, hvad Hilda gjorde. Og jeg kunne mærke, hun nød det. Det er det vigtigste. Det var det, vi havde aftalt. At vi skulle nyde det.«

Indtil videre er parret i hvert fald sikret endnu en fredag i studiet på Østerbro i København. Ingen par røg nemlig ud i denne uge.

Og formår de at imponere lige så meget i næste uge, som de gjorde i denne, ligger de vist også lunt og trygt i svinget.

Med de 14 point, dommerpanelet denne fredag mente, de fortjente, ligger de nemlig lige i midten på den samlede pointtavle.

I toppen finder man Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen med 19 point fra dommerne. I bunden ligger Vicky Knudsen og partner Martin Parnov Reichhardt med fem point ud af 50 mulige.