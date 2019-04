Martin Fryd Petersen var anklagemyndighedens kronvidne i den store rockersag i 2011.

I et nyt tv-program fortæller politiets 'guldfugl' om sin rolle i drabsforsøg og brutale overfald. Han fortæller også, hvad der i sidste ende fik ham til at stikke sine rocker-venner.

Martin Fryd Petersens vidneudsagn fældede sammenlagt 14 personer i den store rockersag, hvor de dømte tilsammen fik 112 års fængsel.

»De kalder ham psykopatmaleren. Han er uddannet autolakerer, og han er kendt for at få 'boksehandsker' på, når han får sprut indenbords. Han slås. Det er han god til, og det er det, de har brug for,« siger journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

Arkivfoto: (Rockersagen i Glostrup.) Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Arkivfoto: (Rockersagen i Glostrup.) Foto: LISELOTTE SABROE

I 2015 udkom Toksvigs bog 'Guldfuglen', og det er også her, at hendes interview med Martin Fryd Petersen stammer fra.

Her fortæller Guldfuglen om sin tid i rockergrupperingen Hell's Angels, som han selv troede var glamourøs.

»Jeg skulle drikke, sniffe og feste med kvinder og slås. Jeg skulle tæve indvandrere,« siger han.

Han skulle blandt andet brænde en motorcykel af, som var brugt i et attentatforsøg ved Blågårds Plads. Han medvirkede også i et brutalt overfald i Rantzausgade og til et likvideringsforsøg i Skelbækgade, hvor han selv affyrede pistolen.

Og likvideringsforsøget på Vesterbro var angiveligt dråben, der fik bægeret til at flyde over.

»Jeg kunne ikke være mig selv bekendt længere. At jeg kunne gøre sådan noget,« siger han i lydfilerne, der for første gang bliver delt.

»Hvad fanden er det for noget, du er med i. Min samvittighed kunne ikke bære det.«

Så da han i 2009 blev anholdt og ført til afhøring på politigården i København, var han ikke i tvivl om, hvad der skulle ske.

Politiet lå også inde med tunge beviser mod Martin Fryd Petersen. Blandt andet dna-spor på en lighter, som han brugte til at brænde en bil af efter attentatforsøget i Rantzausgade.

De påstod også, at der i miljøet gik rygter om, at han var en stikker - det vidste han var livsfarligt.

Martin Fryd Petersen blev idømt 12 års fængsel. I dag lever han i PET's vidnebeskyttelsesprogram. Han er ikke i kontakt med sin familie og venner fra sit tidligere liv.

