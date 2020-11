Det er ikke mange detaljer, der kan slippe uset forbi en ægte 'Matador'-fan.

Således heller ikke, at en af karaktererne i den aktuelle hitserie 'The Crown' startede sin karriere i lillebitte Korsbæk.

Det er blandt andre journalist Naja Dandanell, der på Twitter har gjort opmærksom på 'The Crowns' danske forbindelse – til sine følgeres store begejstring.

'Funfact: Nicholas Farell, som spiller dronningens pressesekretær i 'The Crown', spillede også wing commandor Jim Donaldson i 'Matador',' skriver hun.

65-årige Nicholas Farrell har i dag medvirket i Oscar-vinderne 'Chariots of fire', 'Pearl Harbour' og 'Jernladyen' samt stribevis af britiske serier som for eksempel 'Kriminalkommisær Barnaby' samt Agatha Christies 'Poirot'-film.

Men da han valsede ind i den fiktive 'Matador'-by Korsbæk i 1981, var han et forholdsvis ubeskrevet blad.

Hans gennembrudsfilm, 'Chariots of fire', om OL i Paris i 1924, hvor han spillede atleten Aubrey Montague, var blevet indspillet, men havde endnu ikke haft premiere, da 'Matador'-instruktør Erik Balling stod og skulle bruge en englænder til sin nye serie.

Ifølge Her & Nu sendte han derfor et brev til bureauet Plant & Froggatt i London, som sendte den dengang 26-årige Nicholas Farell, som endte med at få rollen som Royal Air Force-piloten, wing commander Jim Donaldson, som den voksne Daniel Skjern får et godt øje til i afsnit 21.

Sæson fire af 'The Crown', som altså har den i daf 65-årige Nicholas Farell i rollen som dronning Elizabeths pressesekretær, har netop haft premiere.

Femte sæson af den uhyre populære Netflix-serie ventes at have premiere i 2022.