Tirsdag aften går det løs igen på hotellet i Mexico, når TV3 blænder op for 15. sæson Paradise Hotel.

10 håbefulde singler står parat til at score og lyve sig vej til finalen og vinde 500.000 kroner for øjnene af den danske ungdom.

Undervejs vil der utvivlsomt blive sagt mange begavede og mindre begavede ting, men deltagerne skal virkelig jokke i spinaten, hvis de skal sige noget så dumt, som Mads gjorde i sæson 7.

Da han stillede sig bag Christina til parceremonien - hvor det vel at mærke var drengene, der var i fare - blev han spurgt, om hun var den, han helst ville videre med.

Og så skulle man jo tro, at det var en formsag at sige ja og komme videre, men stakkels Mads blev ramt af en pludselig trang til at sige sandheden, og ja, det kostede ham dyrt.

Se hele den tåkrummende men også vildt morsomme episode i videoen over artiklen.

I hele denne sæson kan du alle tirsdage, onsdage og torsdage læse om Paradise Hotel og se smagsprøver på afsnittene her på bt.dk, inden det går løs på TV3 om aftenen klokken 22.

Er ventetiden for hård? Så kan du her se de 10 bedste citater fra sprogblomsternes dronning, Amalie. Find dem i artiklen herunder.