Den længe ventede ottende og sidste sæson af den populære fantasy-serie Game of Thrones har fået en premieredato.

HBO Nordic, der lige har udgivet en ny kuldegysfremkaldende teasertrailer, oplyser, at sæson otte får premiere 15. april på streamingtjenesten.

Som det tidligere har været oplyst, består den ottende sæson af serien, der også har danske Nikolaj Coster-Waldau i en af de bærende roller, kun af seks afsnit.

Folkene bag serien har som altid været hemmelighedsfulde.

Det fremgår også af tidligere udtalelser fra skuespillerne, som er blevet spurgt indtil, hvordan fantasy-dramaet slutter.

»Jeg ved ikke, om jeg overhovedet ved det. Jeg er seriøs. Jeg tror, de filmer en masse ting, og de fortæller os det ikke. Jeg er seriøs. Jeg er dødseriøs. Jeg tror, at de ikke engang stoler på os,« har skuespilleren Emilia Clarke sagt til The Hollywood Reporter.

Første sæson af serien fik premiere i april 2011.

Game of Thrones er baseret på bogserien A Song of Ice and Fire af forfatteren George R.R. Martin.