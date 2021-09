Rob Savages film 'Host', der havde premiere sidste år, er verdens uhyggeligste film.

I hvert fald ifølge videnskaben.

Det har studiet The Science of Scare Project 2021 konkluderet på baggrund af en undersøgelse, hvor de har samlet en gruppe på 250 personer, der fik til opgave at se 40 af de mest skræmmende gyserfilm, skriver NME.

Deltagerne blev blandt andet udstyret med pulsmålere for at finde frem til hvilken film, der er allermest uhyggelig. Gennemsnitligt lå deltagernes hvilepuls på 64, men mens de så 'Host' steg gennemsnittet til hele 88 hjerteslag i minuttet – det var altså det højeste blandt de 40 film, der blev vist.

Tør du se 'Host', når filmen kommer til Danmark?

Når det kommer til såkaldte 'jump scares', gik topplaceringen altså til filmen 'Insidious', der blev målt til 133 hjerteslag i minuttet. I samme kategori scorede 'Host' 130.

'Host' centrerer sig omkring et videoopkald på Zoom og foregår under lockdown. Her får seks kammerater, i selskab med en clairvoyant, fremkaldt onde ånder, der begynder at invadere deres hjem, og vennerne indser, at de muligvis ikke overlever natten.

Da en lignende undersøgelse blev udført sidste år, var det filmen 'Sinister', der indtog førstepladsen. Den måtte dog se sig slået i år, hvor det blev til en andenplads med 86 hjerteslag i gennemsnit.

