Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»En virkelig god historie, der vil sparke røv.«

Sådan beskrev Harrison Ford selv handlingen i den nye Indiana Jones-film, da han i september afslørede, at hans alter ego vender tilbage til det store lærred.

Det har længe været kendt, at vores egen Mads Mikkelsen spiller en central rolle i filmen om verdens mest berømte arkæolog.

Indtil for nylig har det dog været en velbevaret hemmelighed hvilken.

En ny trailer for filmen afslører, at den danske Hollywood-stjerne får rollen som naziskurken Voller.

Filmen har fået titlen 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' og kommer i biograferne 29. juni 2023.

Og at dømme efter den halvandet minut lange trailer kan Indiana Jones-fans godt glæde sig.

Der er nemlig både mystiske skatte, fart, spænding og masser af special effects.