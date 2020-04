Joe Exotic kæmpede med næb og kløer for, at hans tigre ikke skulle ende i Carole Baskins reservat.

Han hadede den frelste konkurrent så meget, at han i dag sidder i fængsel – med en dom på 22 år for at have hyret en lejemorder til at slå hende ihjel.

Og tigrene? Ja, ironisk nok endte de af netop den årsag i reservat.

Netflix-dokumentaren 'Tiger King', der lige nu tager verden med storm, følger USA's ukronede tigerkonge, Joe Exotic, som ejer G. W. Zoo, hvor han blandt andet avler tigerunger, som han tager med ud i storcentre og viser frem eller bruger i trylleshow, ligesom han inviterer gæster til at nusse og tage selfies med de søde unger.

En af de 39 tigre fra Joe Exotics zoo, som nu har fået et nyt hjem. Foto: Marc Piscotty

Hans behandling af de mere end 200 tigre provokerer Carole Baski, der driver reservatet Big Cats Rescue, og for at slippe for at høre mere på hendes brok hyrer Joe Exotic altså en lejemorder.

Og tager 22 år i fængsel for forbrydelsen, som aldrig endte med et mord.

Selvom 'Tiger King' viser, hvordan en anden tiger-entusiast, Jeff Lowe, ender med at overtage parken, så lever flere af tigrene i dag i reservat.

Dog er det ikke Carole Baskins Big Cat Rescue, der endte med at huse de store kattedyr. 39 tigre og tre bjørne fra Joe Exotics G.W. Zoo i Oklahoma er til gengæld flyttet til Keenesburg, Colorado, for at ende deres liv i Wild Animal Sanctuary, skriver CNN.

'Wild Animal Sanctuary'-medarbejder Kent Drotar med en af Joe Exotics tidligere tigre. Foto: Marc Piscotty

Til mediet fortæller tigrenes nye ejer, Becca Miceli, at hun egentlig ikke havde lyst til at se dokumentaren 'Tiger King', men endte med at gøre det alligevel for at se, om hun kunne genkende tigrene, hvilket hun nemt kunne.

»Jeg pausede en hel del og sagde: 'Hey, er det ikke...?« siger Becca Miceli, der modsat resten af verden ikke var så meget oppe at køre over Netflix-serien.

»Jeg var faktisk ikke overrasket over dokumentaren. Jeg oplevede jo det hele selv.«

I november 2017 blev der truffet afgørelse om, at Jeff Lowe, der i dag ejer Joe Exotics gamle tigerpark, skulle aflevere flere af sine dyr til reservatet i Colorado, som er hjemsted for mere end 520 overtagne dyr, som for eksempel løver, bjørne, ulve og hyæner.

Joe Exotic fodrede sine tigre med kasseret mad fra det lokale supermarked. I deres nye hjem får de sund, varieret kost. Foto: Marc Piscotty

Forskellen på et reservat som Wild Animal Sanctuary og Joe Exotics vejside-zoo er, at man hos førstnævnte overtager andres dyr og forsøger at give dem et godt liv.

Man avler ikke på dem, og man lader ikke gæster røre ved dem, fortæller Becca Miceli.

Hos reservatet i Keenesburg har dyrene væsentligt mere plads at boltre sig på, og mens Joe Exotics fodrede sine tigre med for gammelt kødpålæg fra det lokale supermarked, så får de nu afbalanceret og næringsrig kost, som får dyrene til at udvikle sig, som de skal, lover Becca Miceli, der fik flere tigre med tandproblemer.

»Jeg håber, at seerne kan abstrahere fra karaktererne og se, hvad det virkelige problem er. Disse dyr har ingen stemme. De bliver konstant vist frem og avlet på. De har intet valg. De bliver tvunget,« siger hun.