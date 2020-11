Sara Bro og Morten Kjeldgaard var så overbeviste om, at de ville ryge i omdans, at de nåede at forberede en tabertale.

Det fortæller radioværten og danseren efter fredagens 'Vild med dans', hvor Sara Bro samtidig forklarer, hvorfor hun begyndte at græde efter sin dans.

»Det er helt skørt. Jeg har lavet ni sæsoner, og jeg tror aldrig, jeg har været så overrasket i hele mit liv,« sige Morten Kjeldgaard, efter at seerne stemte parret direkte videre i aftenen.

Til gengæld måtte Hilda Heick og Michael Olesen forlade TV 2-programmet efter en omdans mod Emili Sindlev og Mads Vad.

Tv- og radiovært Sara Bro og Morten Kjeldgaard. Vild med dans program 9 på TV2.

Sara Bro og Morten Kjeldgaard var i omdans i sidste uge, og de har hele tiden kun lige akkurat haft point nok til at ligge i midterfeltet.

Og derfor var de så overbeviste om endnu en tur i farezonen, at de faktisk ikke hørte deres navne blive råbt op af værterne, fortæller de.

Inde i deres hoveder afspillede de nemlig den 'taber-tale', de havde forberedt.

»Vi havde gennemgået, hvad vi skulle sige, når vi blev interviewet om, hvordan det er at ryge i omdans,« siger Sara Bro og afslører, at hun ville have sagt:

'Vi er selvfølgelig super bange for at ryge ud, men i det mindste er omdansen en rumba, som er super nice.'

At rumbaen var 'super nice' syntes også dommer Nikolaj Hübbe, som roste parret for deres fortolkning af kærlighed.

»I var så sensuelle, og det var lige før, I var frække, men det var dybere end det,« lød det fra dommerne, som gav parret et ottetal for deres rumba.

SARA & MORTEN - RUMBA "Dancing With A Stranger" (Acoustic) - Sam Smith. Vild med dans program 9 på TV2.

Og det var de ord, der fik Sara Bro til at bryde ud i gråd, da hun efterfølgende blev interviewet af Sarah Grünewald.

»Jeg blev rørt over de ting, Nikolaj Hübbe sagde,« fortæller Sara Bro.

»Han ramte ret præcis de ting, vi gerne ville med dansen. At udtrykke, at kærligheden også har en smerte indbygget. Hvor er det vildt, at vi kan danse noget, som kan give et udtryk, som andre kan forstå. Det, synes jeg sgu, er ret vildt.«

Efter Hilda Heick og Michael Olesens exit er der nu kun fem par tilbage i konkurrencen.