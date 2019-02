Der bliver både taget usynligt klister, tape og selvklæbende bh'er i brug, når de kvindelige stjerner skal holde styr på struttende brystvorter, barm og løsslupne kjolekanter i de ekstravagante Oscar-skrud.

Limousiner bliver pudset, syersker arbejder på højtryk, og makeup-artister og frisører har været booket i månedsvis. Hollywood har nemlig ekstra mange glamourøse arrangementer på programmet i øjeblikket i anledning af Oscar-uddelingen, der finder sted natten til mandag dansk tid.

Nogle af dem, der også har travlt, er stylisterne, der er med til at klæde stjernerne på, så de står knivskarpt foran kameraerne.

»Mange har brug for flere kjoler i løbet af en dag, fordi de har så mange events, og de kan jo ikke kan møde op i det samme outfit. Derudover er der selvfølgelig selve den store aften, hvor de også skal have den perfekte kjole,« siger stylisten Phillip Bloch, der igennem årene har arbejdet med blandt andre Nicole Kidman, Mariah Carey, John Travolta og Halle Berry.

Intet er tilfældigt, når stjernerne er på den røde løber. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Intet er tilfældigt, når stjernerne er på den røde løber. Foto: ANGELA WEISS

Men en ting er at finde de rigtige kjoler til Oscar-sæsonens mange events. En anden ting er at sikre sig, at kjolerne sidder, som de skal.

»Der findes masser af hjælpemidler,« fortæller Phillip Bloch.

Små, plastertynde klistermærker kan sørge for, at brystvorterne ikke er for synlige under kjolestoffet, og hvis der overhovedet er undertøj involveret, kan lårlange, opstrammende trusser hjælpe med at udglatte genstridig appelsinhud eller skjule såkaldte ridebukse-lår. Dobbeltsiddende tape og usynligt klister kan holde kjolekanter på plads, så der ikke pludselig bliver vist for meget bryst i en vovet udskæring, og hvis man er i en langærmet galla-sag, kan særlige indlæg til armhulerne afhjælpe svedproblemer.

Sidder brysterne ikke helt deroppe, hvor man drømmer om, kan et par selvsiddende silikoneskåle måske være løsningen. De klistres på selve brystpartiet for at holde barmen på plads, og på den måde slipper man for at se antydningen af en bh på ryggen. Silikoneskålene går under tilnavnet ”koteletter” og minder også bemærkelsesværdigt meget om et par rå kyllingefileter.

Opstrammende undertøj, dobbeltklæbende tape og selvsiddende silicone-bh´er er bare nogle af de hjælpemidler, der bliver taget i brug, når stjernerne skal gøres Oscar-klar. Vis mere Opstrammende undertøj, dobbeltklæbende tape og selvsiddende silicone-bh´er er bare nogle af de hjælpemidler, der bliver taget i brug, når stjernerne skal gøres Oscar-klar.

Selvom de ikke kommer med fare for salmonella, er der ifølge stylisten Phillip Bloch helt andre risici forbundet ved at bruge den slags foranstaltninger.

»Det sidste, du ønsker, er, at din klient efter nogle timer eller senere hen på aftenen sveder, fordi det er varmt, eller de måske danser, og så begynder de her ting at falde af,« fortæller stylisten.

Derfor foretrækker Phillip Bloch at sikre sig, at skrædderarbejdet er gjort så godt, at kjolen sidder fuldkommen til, og at alt sidder, hvor det skal – uden brug af klister og koteletter. Men det kan nu også gå galt.

»Især kvinder, der har lidt kurver, er ofte nærmest syet ind i kjolen, som man plejede at beskrive det med Marilyn Monroe. Så hvis nogen kommer og giver et ordentlig kram, kan det være være årsag til, at der springer et par spaghettistropper. Det har jeg oplevet, og siden da havde jeg altid nål og tråd med mig, så jeg kunne forsikre mig mod bryster på afveje,« griner Phillip Bloch.